باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۵ آذر بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
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|قیمت به تومان
|پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۲،۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار
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۲،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۴،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار
|۴،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو 207 دندهای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار
|۲،۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰
|تارا اتوماتیک LX TU5P-V4 مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۴،۰۷۰،۰۰۰،۰۰۰
|تارا اتوماتیک LXTU5P-V4 مدل ۱۴۰۵ - بازار
|۴،۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰
|رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار
|۲،۴۷۰،۰۰۰،۰۰۰
|دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۴،۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰
|دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایرانخودرو - بازار
|۴،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰
|ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۴ - بازار
|۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|اطلس G دندهای ۱۴۰۴ - بازار
|۲،۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰
|پراید GX۱۵۱، ۱۴۰۵ - بازار
|۱،۶۹۰،۰۰۰،۰۰۰
|ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار
|۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز ۱۴۰۴ - بازار
|۳،۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰
|آریسان ۲ مدل۱۴۰۴ - بازار
|۲،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰
|چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار
|۷،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۱،۷۵۵،۰۰۰،۰۰۰