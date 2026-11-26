باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار حبیب‌الله سیاری،رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش ظهر امروز در اختتامیه ششمین جشنواره زوج‌های جوان ارتش جمهوری اسلامی ایران که با حضور جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروهای چهارگانه ارتش و 440 زوج جوان از سراسر کشور در مشهد برگزار شدبا اشاره به تأکید فرمانده کل ارتش بر تسهیل ازدواج کارکنان جوان اظهارکرد: بر اساس تدابیر فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در ستاد ارتش و نیروهای چهارگانه تلاش می‌کنیم زمینه ترویج ازدواج آسان و حمایت از تشکیل خانواده در میان کارکنان فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت مسئله جوانی جمعیت در شرایط کنونی کشور افزود: موضوع جمعیت از جمله مسائل مهم و راهبردی کشور است که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار داشته و باید با برنامه‌ریزی و اقدامات عملی برای تحقق سیاست‌های مرتبط با آن تلاش کرد.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش، جمعیت را یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی دانست و تصریح کرد: کشوری که می‌خواهد قدرتمند باشد و در برابر تهدیدها و دشمنان ایستادگی کند، به نیروی انسانی جوان، توانمند و باانگیزه نیاز دارد.

سیاری با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس بیان کرد: یکی از عوامل مهمی که موجب شد ملت ایران در هشت سال جنگ تحمیلی با قدرت در برابر دشمن ایستادگی کند، حضور جوانانی بود که با انگیزه و اعتقاد برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور به میدان آمدند و همراهی نیروهای جوان با افراد باتجربه نیز می‌تواند ظرفیت دفاعی کشور را تقویت کند و زمینه‌ساز ایستادگی مؤثرتر در برابر تهدیدها باشد.

حمایت‌های ارتش از تشکیل و تحکیم خانواده

وی در تشریح اقدامات ارتش برای حمایت از کارکنان جوان و خانواده‌های آنان گفت: تأمین وام ازدواج، کمک به تهیه جهیزیه، حمایت از فرزندآوری، پشتیبانی از زوج‌های نابارور برای برخورداری از امکان فرزندآوری و تأمین منازل سازمانی برای کارکنان، بخشی از اقداماتی است که در این مجموعه دنبال می‌شود.

سیاری ادامه داد: برگزاری جشنواره‌هایی از این دست نیز در همین چارچوب قرار دارد و تلاش می‌کنیم با فراهم کردن فرصت‌هایی برای حضور و تعامل زوج‌های جوان، به تقویت بنیان خانواده در مجموعه ارتش کمک کنیم.

جنگ‌های اخیر ضرورت تقویت پدافند هوایی را آشکار کرد

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تجربیات به‌دست‌آمده از جنگ 12 روزه و جنگ رمضان اظهار کرد: در جریان این جنگ‌ها و تحولات پس از آن، درس‌های مهمی در حوزه دفاعی آموختیم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، ضرورت توجه بیشتر به تقویت پدافند هوایی بود.

وی با بیان اینکه ارتش پس از پایان 8سال دفاع مقدس اقدامات قابل‌توجهی در حوزه پدافند هوایی انجام داده است، افزود: با وجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته، تجربیات جنگ‌های اخیر نشان داد که باید با نگاهی جدی‌تر و با توان بیشتری در این عرصه فعالیت کنیم.

سیاری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه طراحی و تولید تجهیزات دفاعی گفت:در مدتی که از جنگ اخیر سپری شده است، متخصصان و نیروهای ارتش با تلاش مستمر، جدیت و بهره‌گیری از خلاقیت و توان فنی خود، تجهیزات جدیدی تولید کرده‌اند که در عرصه دفاع از کشور مورد استفاده قرار گرفته و توانسته است خسارات قابل‌توجهی به دشمن وارد کند.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر توسعه سامانه‌های نوین پدافندی خاطرنشان کرد: طراحی و تولید سامانه‌های جدید در دستور کار قرار دارد و دشمن در صورت هرگونه اقدام تهاجمی، در میدان عمل با توانمندی‌های جدید پدافندی ارتش مواجه خواهد شد و آثار و نتایج آن را مشاهده خواهد کرد.

سیاری در پایان بر تداوم مسیر ارتقای توان دفاعی کشور تأکید کرد و گفت: تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزات پدافندی، با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و توان تخصصی نیروهای ارتش، از اولویت‌های مهم در مسیر آمادگی دفاعی کشور به شمار می‌رود.