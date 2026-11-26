باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بنیامین نتانیاهو به نزدیکان خود گفته است که برای جلوگیری از تشکیل کابینه به ریاست گادی آیزنکوت، به «معجزه» نیاز دارد. رسانه‌های اسرائیلی از بدبینی شدید نتانیاهو درباره احتمال ماندن در قدرت خبر داده‌اند.

روزنامه معاریو گزارش داد ناامیدی در حزب لیکود، که ۲۷ کرسی پارلمان را در اختیار دارد، افزایش یافته و برخی نمایندگان معتقدند مذاکرات تشکیل کابینه آیزنکوت عملاً به پایان رسیده و کابینه جدید به‌زودی سوگند خواهد خورد. امید جناح راست این است که کابینه جدید نتواند دوام بیاورد و در مدت کوتاهی سقوط کند.

مذاکرات آیزنکوت با احزاب مذهبی افراطی نیز پیشرفت داشته و احتمال دارد کابینه جدید هفته آینده تشکیل شود. اختلافات بر سر تقسیم وزارتخانه‌ها و مشارکت احزاب مذهبی همچنان ادامه دارد.

در طرح پیشنهادی، آویگدور لیبرمن وزیر جنگ، نفتالی بنت وزیر دارایی و یائیر لاپید وزیر خارجه خواهند شد. همچنین پیشنهاد‌هایی برای واگذاری وزارتخانه‌های جنگ، دادگستری، مهاجرت و جذب مهاجران به حزب لیبرمن مطرح شده است.

آیزنکوت سه گزینه پیش رو دارد: تشکیل کابینه اقلیت با حمایت ۵۵ نماینده، تشکیل کابینه اقلیت با ۴۸ نماینده و خودداری حزب مذهبی از رأی‌گیری، یا تشکیل کابینه وحدت با نتانیاهو.

اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، ۸ نوامبر مأموریت تشکیل کابینه را به آیزنکوت سپرد. این مأموریت تا ۶ دسامبر اعتبار دارد و امکان تمدید آن تا ۱۴ روز نیز وجود دارد.

منبع: آناتولی