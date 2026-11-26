باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - مراسم بزرگداشت شهید سرلشکر پاسدار حاج غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور که در جریان جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسید، با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم در شهرستان فارسان آغاز شد.

آیینی که مردم شهیدپرور چهارمحال و بختیاری در آن گرد هم آمده‌اند تا ضمن گرامیداشت مقام این فرمانده شهید، بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا و انقلاب اسلامی تجدید بیعت کنند.

حاضران در این مراسم با حضور در آیین بزرگداشت شهید سلیمانی، یاد و خاطره مجاهدت‌ها، خدمات و نقش‌آفرینی‌های این فرمانده شهید در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی را گرامی داشتند و بر پایبندی به آرمان‌های شهدا و تداوم راه پرافتخار آنان تأکید کردند.

مردم شهرستان فارسان نیز با حضور در این مراسم، جلوه‌ای از ارادت و وفاداری خود به شهدا را به نمایش گذاشتند و با تأکید بر زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت، بر ادامه مسیر مقاومت و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

این آیین فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا، پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت و یادآوری جایگاه والای فرماندهانی است که در راه دفاع از کشور و ارزش‌های آن جان خود را فدا کردند.