باشگاه خبرنگاران جوان - با تایید دادستانی کل کشور و اجرای بند «ب» ماده (۴۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲، در مورد سکو‌های تبادل رمزارز متخلف، دستور اقدام لازم برای مسدودی حساب شرکت‌های مذکور از نوع مسدود واریز به حساب، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

گفتنی است در چهارچوب بند «ب» ماده (۴۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲، تمام حساب‌های سپرده بانکی سکو‌های تبادل رمزارزی متخلف، مسدود و تا اطلاع ثانوی مسدود از نوع واریز به حساب شد، به نحوی که امکان بستانکاری حساب سپرده این شرکت‌ها به هیچ وجه فراهم نیست.

منبع: بانک مرکزی