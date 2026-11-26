باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اسلامی روز پنجشنبه در آیین افتتاح مرکز پرتو فرآیند گیلان در رشت اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر رشد بسیار خوبی را در بخشهای مختلف داشته و پیشرفت علوم و فنون در انحصار ما است.

وی افزود: البته استکبار جهانی و نظام سلطه اجازه نمی دهد که کشورهایی که مطیع آنان نیستند به این فناوری ها دست یابند و حتی قبل از انقلاب نیز آمریکا، ایران را از تاسیس نیروگاه اتمی برحذر داشت اما ما نیاز به اجازه آنان نداریم.

رئیس انرژی اتمی ایران ادامه داد: هم اینک نیز شاهدیم که آمریکا بر آژانس دیکته می‌کند که جلوی پیشرفت ایران را بگیرد و به دلیل واهی ساخت سلاح اتمی، مراکز ما را بمباران کردند اما امروز ۲۰ میلیون دلار جایزه تعیین کردند که اخباری در خصوص فعالیت های هسته ای ایران دریافت کنند.

اسلامی اضافه کرد: این راه عزت و افتخار کشور بر اساس تفکر در حوزه علم و فناوری و یافته هایی که تبدیل به ظرفیت شده می‌باشد که این پیشرفت ها به برکت خون شهدا ایجاد شده است.

وی بیان کرد: البته وجه تمایز سازمان انرژی اتمی که یک سازمان علمی و تحقیقاتی است این است که تحقیقات آن نتیجه گرا و در یک فرآیند کوتاه میسر است که با تکیه بر علم جوانان و پیشکسوتان در حال پیشرفت می باشد و با تلاش و کوشش قله‌های افتخار را فتح می کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به استان گیلان هم اشاره کرد و گفت: گیلان ظرفیت های فاخر و مناسبی به خصوص در بخش کشاورزی دارد و دروازه ترانزیت مناسبی هم دارد که امروز شاهد افتتاح فاز نخست مرکز پرتو فرآیند در حوزه محصولات کشاورزی هستیم و امید است که فازهای دیگر این مرکز نیز در آینده نزدیک افتتاح شود.

اسلامی اظهار کرد: بذر و ارقام کشاورزی زمانی که پرتودهی می‌شوند، در آن تفاوت اساسی ایجاد می شود و محصولات افزایش مناسبی خواهند یافت و این در شرایطی است که هم اینک ما سالانه ۲.۵ میلیون تن تولید برنج داریم و حدود یک میلیون تن نیز وارد می‌کنیم اما با بذرهای اصلاح شده، میزان تولید ما ۲ برابر خواهد شد و از یک کشور نیازمند به واردات به یک کشور صادرکننده برنج تبدیل خواهیم شد.