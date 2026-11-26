باشگاه خبرنگاران جوان ، سمیه بشارتی - شهناز پور وکیلی، مدیر کل جهاد کشاورزی شهرستان رودبار در جمع خبرنگاران اظهار کرد : شهرستان رودبار قطب تولید زیتون شمرده می شود زیتون فقط یک محصول برای این شهرستان نیست بلکه هویت و اقتصاد و فرهنگ این منطقه شمرده می شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی شهرستان رودبار با بیان اینکه رودبار ۱۰هزار و ۴۰۰هکتار باغ زیتون دارد، گفت : سالانه ۲ هزار و ۵۰۰تن در هکتار فرآوری زیتون به دست می آید.

وی به قدمت بازار زیتون اشاره تصریح کرد : بازار زیتون رودبار زبانزد بوده ، تا جای که محصولات زیتون استان قزوین و زنجان در بازار شهرستان رودبار عرضه می شود.

پور وکیلی تصریح کرد : ۱۰۰واحد فرآوری زیتون و ۱۰واحد روغن کشی در این شهرستان فعال است.

مدیر کل جهاد کشاورزی شهرستان رودبار خاطر نشان کرد : گیلان ۶ هزار و ۵۰۰باغ سنتی و ۴هزار و ۵۰۰هکتار باغ صنعتی دارد .

وی اضافه کرد : از این مجموع بیش از ۲هزار و ۱۰۰ هکتار باغ زیتون این شهرستان نیازمند اصلاح است و برای جلوگیری ازمگس زیتون باید این باغ ها فرسوده و قدیمی شناسایی و اصلاح و بازنگری شوند.

مدیر کل جهاد کشاورزی شهرستان رودبار به شناسنامه دار کردن محصول زیتون اشاره اظهار داشت : شناسنامه دار کردن محصول زیتون پیگیری می شود، و با کد دار شدن کیفیت زیتون ، انگیزه برای تولید در کشاورزان افزایش یافته و با انگیزه بیشتر محصول باکیفیت بهتری تولید می کنند.