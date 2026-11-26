باشگاه خبرنگاران جوان - آمریکا پس از ناکامی در همراه‌کردن پاکستان، ترکیه و عراق برای بستن مرزهای تجاری با ایران، حالا طرح «دروازه آهنین» را برای محدودکردن مسیرهای شمالی دنبال می‌کند. اما هزاران مسیر رفت‌وآمد، کامیون‌های ترانزیتی و راه‌های ارتباطی ایران با همسایگان، محاصره زمینی کشور را به مأموریتی دشوار تبدیل کرده است.

واشنگتن که در بستن مسیرهای تجاری از طریق همسایگان ناکام مانده، حالا به فشارهای سیاسی و دیپلماتیک روی آورده است. با این حال، تجربه تلاش‌های قبلی نشان می‌دهد همراه‌کردن کشورهای منطقه علیه تجارت با ایران آسان نیست و طرح تازه آمریکا نیز با موانع جدی روبه‌روست.