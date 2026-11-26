باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی‌امیری در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تاشکند، با اشاره به روند رو به گسترش مناسبات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در دولت چهاردهم اظهار کرد: در دو سال اخیر، دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهوری، پنج دور گفت‌وگو با مقام‌های ارشد ازبکستان داشته‌اند و این دیدارها در سطوح مختلف استمرار یافته است که نشان‌دهنده اراده دو کشور برای تعمیق روابط و گسترش همکاری‌های متقابل است.

وی با اشاره به پیگیری مناسبات گردشگری میان دو کشور افزود: در چارچوب اجلاس‌های بین‌المللی نیز فرصت گفت‌وگو با رئیس آژانس گردشگری ازبکستان فراهم شده و سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای میان دو طرف به امضا رسید که می‌تواند مبنای توسعه همکاری‌های اجرایی و تقویت تعاملات گردشگری قرار گیرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی دو ملت تصریح کرد: ازبکستان کشوری مسلمان است که مردم آن علاقه‌مندی قابل‌توجهی به ایران دارند و در مقابل، ایرانیان نیز برای شناخت و بازدید از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این کشور، به‌ویژه در شهرهایی همچون بخارا و سمرقند، اشتیاق دارند. این جاذبه‌ها در حافظه تاریخی و فرهنگی ایرانیان جایگاه ویژه‌ای دارند و از منظر هویت تمدنی، پیوندهای عمیقی میان دو ملت برقرار است.

صالحی‌امیری با اشاره به نقش دیپلماسی فرهنگی و تلاش‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان برای توسعه مناسبات دو کشور ادامه داد: تلاش‌های ارزشمندی برای گسترش روابط گردشگری انجام شده است و در کنار آن، توسعه همکاری‌ها در حوزه صنایع‌دستی نیز از ظرفیت‌های مهم روابط دوجانبه به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه صنایع‌دستی ایران مورد توجه و علاقه فعالان و مردم ازبکستان قرار دارد، گفت: در همین راستا توافق کردیم در نخستین فرصت، ۱۰ هنرمند ایرانی به ازبکستان اعزام شوند تا زمینه معرفی ظرفیت‌ها، تبادل تجربیات و تقویت تعامل میان هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی دو کشور فراهم شود. این اقدام می‌تواند نقطه آغاز برنامه‌های گسترده‌تر برای توسعه همکاری‌های فرهنگی و هنری باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با ارزیابی مثبت از چشم‌انداز همکاری‌های گردشگری ایران و ازبکستان خاطرنشان کرد: در حوزه گردشگری با چالش‌های کمتری مواجه هستیم و طرف ازبکستانی نیز طی دو سال گذشته همکاری جدی و سازنده‌ای برای توسعه مناسبات گردشگری داشته است. بر همین اساس، انتظار داریم روابط گردشگری دو کشور با سرعت بیشتری گسترش یابد.

صالحی‌امیری با اشاره به برخی موانع موجود در مسیر تعاملات دوجانبه اظهار کرد: تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن، تا حدودی در توسعه روابط و همکاری‌ها اختلال ایجاد کرده است، با این حال، در این سفر تلاش می‌کنیم از طریق گفت‌وگو و تعامل سازنده با مقام‌های ازبکستان، راهکارهای رفع مشکلات و موانع پیش‌رو را بررسی کنیم تا مسیر توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی هموارتر شود.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت گسترش همکاری‌های علمی و تخصصی در حوزه میراث‌فرهنگی و باستان‌شناسی افزود: ایران در حوزه مطالعات و پژوهش‌های باستان‌شناسی از ظرفیت و پیشینه علمی ارزشمندی برخوردار است و پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با حدود ۹۰ سال سابقه، از پشتوانه‌های مهم علمی کشور در این عرصه محسوب می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان از برنامه‌ریزی برای گفت‌وگو با مقام‌ها و وزیر فرهنگ ازبکستان در زمینه توسعه همکاری‌های پژوهشی، میراث‌فرهنگی و باستان‌شناسی خبر داد و تاکید کرد: امیدواریم با بهره‌گیری از اشتراکات تاریخی و تمدنی و ظرفیت‌های علمی و فرهنگی دو کشور، فصل تازه‌ای از همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی شکل گیرد.

وی با هدف تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در حوزه گردشگری پایدار و تاب‌آور، توسعه مناسبات دوجانبه گردشگری و گسترش همکاری‌های بین‌المللی، وارد تاشکند شد تا در اجلاس بین‌المللی گردشگری و نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تاشکند شرکت کند و با شماری از مقامات و وزیران گردشگری کشورهای مختلف دیدار و گفت‌وگو داشته باشد.

صالحی‌امیری امروز پنج‌شنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۵، به دعوت رئیس کمیته گردشگری جمهوری ازبکستان و با هدف حضور در اجلاس بین‌المللی گردشگری با محوریت «پایداری و تاب‌آوری گردشگری»، شرکت در برنامه افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تاشکند و انجام مجموعه‌ای از دیدارهای دوجانبه و بین‌المللی، وارد پایتخت ازبکستان شد.

حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این رویداد بین‌المللی، فرصتی برای تبیین دیدگاه‌ها و مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره ضرورت تقویت پایداری و تاب‌آوری در صنعت گردشگری، معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های گردشگری کشور و پیگیری راهبرد توسعه تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی در این حوزه به شمار می‌رود.

صالحی‌امیری در جریان این سفر، علاوه بر حضور و سخنرانی در اجلاس بین‌المللی گردشگری، در برنامه افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تاشکند نیز شرکت خواهد کرد و با شماری از وزیران و مقامات گردشگری کشورهای حاضر در این رویداد دیدار و درباره زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک گفت‌وگو خواهد داشت.

توسعه مناسبات گردشگری ایران و ازبکستان، تقویت ارتباط میان فعالان و شرکت‌های گردشگری دو کشور، تبادل تجربیات و دانش تخصصی، شناسایی ظرفیت‌های مکمل و فراهم‌سازی زمینه‌های جدید برای همکاری‌های مشترک، از مهم‌ترین محورهای مورد توجه در این سفر است.

برگزاری دیدارهای دوجانبه با مقامات گردشگری کشورهای مختلف می‌تواند زمینه‌ساز تقویت دیپلماسی گردشگری، گسترش ارتباطات حرفه‌ای و ایجاد فرصت‌های تازه برای تعامل میان بخش‌های دولتی و خصوصی صنعت گردشگری باشد.

نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تاشکند از رویدادهای مهم اقتصادی و تجاری ازبکستان است که با مشارکت شرکت‌ها، فعالان اقتصادی، نمایندگان بخش‌خصوصی و هیئت‌های کشورهای مختلف برگزار می‌شود. این رویداد بستری برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی، صنعتی، تجاری و سرمایه‌گذاری کشورها، تبادل تجربیات، توسعه ارتباطات حرفه‌ای و شناسایی فرصت‌های همکاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی فراهم می‌کند.

حضور وزیران و مقامات گردشگری کشورهای مختلف در این نمایشگاه نیز بر اهمیت آن به‌عنوان بستری برای تقویت تعاملات بین‌المللی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در صنعت گردشگری افزوده است.

پرهام جانفشان مدیرکل نظارت بر خدمات گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، در حاشیه این نمایشگاه اظهار داشت: با تاکید وزیر میراث‌فرهنگی، تمهیدات ویژه‌ای برای حضور ایران در این رویداد بین‌المللی اندیشیده شده است. غرفه جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر جاذبه‌های فرهنگی، طبیعی و صنایع‌دستی، به گونه‌ای طراحی شده که بخشی از آن به اجرای زنده هنرمندان ایرانی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اهمیت جغرافیایی این نمایشگاه افزود: این رویداد فرصت بی‌نظیری برای ورود بیشتر گردشگران منطقه آسیای میانه به ایران و تقویت حضور ایران در حوزه توریسم فراهم می‌کند. همچنین با توجه به تمرکز جهانی بر «توسعه پایدار» و «گردشگری تاب‌آور»، ما در این نمایشگاه از ظرفیت‌های پایداری گردشگری در ایران و برنامه‌های راهبردی کشور برای سال ۲۰۲۷ میلادی رونمایی می‌کنیم تا نقش ایران را در رونق گردشگری منطقه برجسته سازیم.

منبع: وزارت میراث فرهنگی