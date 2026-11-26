باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - تصمیم پنتاگون برای جلوگیری از بازدید نمایندگان کنگره آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور در غرب آسیا، با انتقاد مقام‌های پیشین مواجه شده و پرسش‌هایی درباره اهداف این محدودیت مطرح کرده است.

ایولین فارکاس، مدیر اجرایی مؤسسه مک‌کین در دانشگاه ایالتی آریزونا و مقام پیشین وزارت جنگ آمریکا، به مجله فورچون گفت این اقدام نشانه‌ای از نبود شفافیت است و ممکن است با هدف جلوگیری از نظارت کنگره بر هزینه‌های جنگ ایران یا استفاده از این جنگ به‌عنوان بهانه‌ای برای درخواست بودجه بیشتر انجام شده باشد.

وی تأکید کرد بازدید نمایندگان کنگره از پایگاه‌های نظامی، حتی در شرایط جنگی، اقدامی مشروع، ضروری و مطلوب است و وزارت جنگ با محروم کردن کنگره از این نظارت، نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد.

الیزابت دنت، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک و مدیر پیشین امور خلیج فارس و شبه‌جزیره عربستان در پنتاگون نیز درباره احتمال پنهان‌کاری وزارت جنگ آمریکا ابراز تردید کرد.

وی با اشاره به اعلام پایان عملیات موسوم به «خشم حماسی» پرسید آیا این محدودیت اقدامی برای جلوگیری از شفافیت و پنهان کردن برخی تحولات از جمله خسارات واردشده به پایگاه‌های نظامی آمریکاست؟

منبع: الجزیره