باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سارا ده بزرگی با اشاره به اهمیت شناسایی و پیشگیری از کودک‌آزاری اظهار کرد: کودک‌آزاری به هر نوع بدرفتاری با افراد زیر ۱۸ سال گفته می‌شود که سلامت، امنیت، رشد یا کرامت آنان را تهدید کند و می‌تواند به شکل جسمی، عاطفی، جنسی یا غفلت بروز یابد.

وی افزود: رفتارهایی مانند سیلی زدن با هدف تربیت، تحقیر و استفاده از الفاظ توهین‌آمیز، تهدید به ترک کردن کودک، محروم کردن او از غذا یا خواب، تنها گذاشتن کودک خردسال و نادیده گرفتن بیماری وی، از جمله رفتارهای آسیب‌زایی هستند که گاهی به اشتباه شیوه تربیتی تلقی می‌شوند.

این متخصص با بیان اینکه کودک‌آزاری می‌تواند پیامدهای طولانی‌مدتی بر سلامت کودک داشته باشد، گفت: تجربه آزار و استرس شدید در سال‌های اولیه زندگی ممکن است زمینه‌ساز اضطراب، افسردگی، کاهش عزت‌نفس، مشکلات ارتباطی، افت تحصیلی و دشواری در اعتماد به دیگران شود.

نشانه‌های هشداردهنده را جدی بگیریم

دکتر ده بزرگی تغییرات ناگهانی رفتاری مانند ترس از فرد یا مکان خاص، گوشه‌گیری، پرخاشگری، اختلال خواب، کابوس، شب‌ادراری جدید و شکایت‌های جسمی مکرر را از نشانه‌های احتمالی کودک‌آزاری دانست و افزود: کبودی‌ها و زخم‌های تکراری، آسیب‌های بدون توضیح متناسب، بی‌توجهی به بهداشت و سلامت کودک و رفتارهای جنسی نامتناسب با سن نیز نیازمند بررسی هستند.

وی تأکید کرد: این نشانه‌ها به‌تنهایی اثبات‌کننده کودک‌آزاری نیستند، اما در صورت مشاهده تغییرات ناگهانی، مداوم یا هم‌زمان چند نشانه، باید موضوع را جدی گرفت و از افراد متخصص کمک خواست.

چگونه با کودک آسیب‌دیده برخورد کنیم؟

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر اهمیت واکنش صحیح بزرگسالان در زمان بیان تجربه آزار از سوی کودک اظهار کرد: باید آرامش خود را حفظ کرد، بدون قضاوت به صحبت‌های کودک گوش داد و به او اطمینان داد که مقصر نیست و برای حفظ امنیتش کمک خواهد شد.

وی افزود: نباید کودک را برای بازگو کردن مکرر ماجرا تحت فشار قرار داد، از او بازجویی کرد یا قول داد که موضوع را با هیچ‌کس در میان نمی‌گذاریم؛ بلکه باید توضیح داد که برای محافظت از او ممکن است لازم باشد از افراد متخصص کمک گرفته شود.

فرزندپروری مثبت؛ جایگزین تنبیه بدنی

این فوق تخصص روان‌پزشکی کودک و نوجوان با اشاره به ضرورت استفاده از روش‌های سالم تربیتی گفت: تعیین قوانین روشن و متناسب با سن، تشویق رفتارهای مطلوب، ایجاد برنامه روزانه قابل پیش‌بینی و استفاده از پیامدهای منطقی، از راهکارهای مؤثر در مدیریت رفتار کودکان است.

وی ادامه داد: والدین نیز باید به سلامت روان خود توجه داشته باشند؛ زیرا خستگی، اضطراب، افسردگی و فشارهای خانوادگی و اقتصادی می‌توانند احتمال واکنش‌های شدید را افزایش دهند. مکث هنگام خشم، کمک گرفتن از اطرافیان و مراجعه به متخصص در صورت نیاز، می‌تواند به پیشگیری از رفتارهای آسیب‌زا کمک کند.

دکتر ده بزرگی همچنین آموزش مرزهای بدنی، حق نه گفتن، شناسایی بزرگسالان امن و تشویق کودک به بیان موقعیت‌های ناراحت‌کننده را از راهکارهای مهم پیشگیری دانست و بر نقش خانواده، مدرسه و نظام سلامت در شناسایی و حمایت از کودکان تأکید کرد.

در موارد کودک‌آزاری از کجا کمک بگیریم؟

وی با اشاره به راه‌های دریافت حمایت در موارد مشکوک به کودک‌آزاری گفت: اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ مرجع دریافت گزارش و پیگیری وضعیت کودکان در معرض آسیب است؛ همچنین در شرایط خطر فوری می‌توان با پلیس ۱۱۰ و در موارد نیاز به امدادرسانی پزشکی با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان خاطرنشان کرد: پس از شناسایی آزار، تأمین امنیت کودک، ارزیابی پزشکی و روان‌شناختی و فراهم کردن حمایت مستمر اهمیت دارد. تجربه آزار نباید موجب سرزنش یا طرد کودک شود؛ بلکه محیط امن و حمایت تخصصی می‌تواند به بازسازی احساس امنیت و بهبود سلامت روان او کمک کند.

منبع: وزارت بهداشت