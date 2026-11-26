در ادامه این پیام آمده است: هفته بسیج در سال ۱۴۰۵ با شعار «بسیج، جان‌فدایان ایران، امید مستضعفان»، فرصتی ارزشمند برای تجدید پیمان با آرمان‌های امام راحل، رهبر شهید انقلاب و شهدای والامقام و نیز پاسداشت مجاهدت‌های خالصانه بسیجیان در عرصه‌های مختلف است

فرمانده کل سپاه در پیام خود یادآور شده است: بسیجیان، با عبور پرافتخار از دوران دفاع مقدس و مقابله با فتنه‌ها و تهدیدات چند دهه گذشته، در دفاع مقدس دوم و سوم در مصاف جنگ تحمیلی امریکایی صهیونی و حامیان و همراهان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن، با ایستادگی و همراهی نیروهای مسلح، برگ‌های زرین دیگری بر کارنامه پرافتخار خود افزودند.

سرلشکر وحیدی در پیام خود تاکید کرده است: بی‌تردید تحقق آرمان «ایران قوی تر» و حرکت در مسیر پیشرفت و اقتدار ملی، مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت عظیم مردمی و روحیه بسیجی است، و بسیج با تکیه بر ایمان، در حکمرانی محله محور و اقتدار مسجد پایه، همچنان بازوی توانمند نظام در پاسخگویی به تهدیدات ترکیبی جبهه استکبار و صهیونیسم و صیانت از امنیت ملی خواهد بود، در شرایط خطیر تاریخی حاضر به دشمنان هشدار می‌دهد هرگونه تعرض به تمامیت سرزمینی و امنیت ملی ایران با پاسخ فوری، کوبنده و شگفتانه‌های غیر قابل تصور نیروهای نظامی و مردمی ایران اسلامی که بر پیشانی آنان سربند بسیجی نقش بسته است مواجه خواهد شد.

در ادامه این پیام آمده است: اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام بسیج، به‌ویژه سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا سلیمانی، فرارسیدن این روز خجسته را به همه بسیجیان سلحشور، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و فرماندهان و مسئولان بسیج در سراسر کشور تبریک عرض نموده و از مجاهدت‌های خالصانه آنان صمیمانه قدردانی می‌کنم.

سرلشکر وحیدی در پیام خود آورده است: امید است با حفظ روحیه انقلابی، تقویت بصیرت و ارتقای آمادگی‌های همه‌جانبه، در سایه صیانت از میراث امامین کبیر و شهید انقلاب اسلامی و تبعیت از فرامین مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت اله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) و با تحقق راهبرد «هر ایرانی، یک بسیجی»، شاهد تقویت هرچه بیشتر انسجام ملی و اقتدار ایران اسلامی و پیروز نهایی در جنگ تحمیلی امریکایی _ صهیونی به یاری خداوند بزرگ باشیم. از درگاه خدای جل و علا، عزت و سربلندی ملت بزرگ ایران، نیروهای مسلح و آحاد بسیجیان و جان‌فدایان وطن را مسئلت دارم.

منبع: سپاه نیوز