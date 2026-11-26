باشگاه خبرنگاران جوان - طبق آمار مؤسسه مالیات و سیاست اقتصادی آمریکا، مردم این کشور از آغاز جنگ تاکنون ۱۴۳ میلیارد دلار بیشتر برای سوخت خودروهایشان هزینه کرده‌اند. محاصره دریایی ایران نیز روزانه ۳۲ میلیون دلار و ماهانه حدود یک میلیارد دلار از محل مالیات مردم آمریکا هزینه دارد؛ در کنار خسارت ۶۷ میلیارد دلاری که حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا وارد کرده است.

با وجود این هزینه‌ها، کاخ سفید بار دیگر به دنبال دریافت میلیاردها دلار بودجه نظامی اضافی از کنگره است. این در حالی است که هزینه جنگ، منابع مالی بخش‌هایی مانند بهداشت و آموزش را تحت فشار قرار داده و حتی فرماندارانی مانند جاش شاپیرو از خستگی و نارضایتی مردم، کشاورزان و صاحبان کسب‌وکارها سخن می‌گویند.