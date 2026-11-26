باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالکریم حسین‌زاده روز پنجشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین اله‌نور کریمی‌تبار نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه ایلام اظهار کرد: مردم این دیار در دوران دفاع مقدس با جانفشانی خود سپر بلای ایران شدند و امروز باید در آرامش و امنیت زندگی کنند.

وی افزود: بر اساس دستور رئیس‌جمهور در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم تلاش می‌کنیم صدای بی‌صدایان باشیم و تا مطالبه‌های آنان در دولت پیگیری شود و توسعه متوازن در سراسر کشور شکل گیرد.

معاون رئیس‌جمهور یادآور شد: کمتر استانی در کشور وجود دارد که همجوار سه استان کشور همسایه باشد؛ ایلام به تنهایی با سه استان عراق مرز مشترک دارد و از آب‌های مرزی بی‌نظیر، حوزه تمدنی غنی و جایگاه راهبردی در اقتصاد کشاورزی برخوردار است.

حسین‌زاده با تسلیت حادثه واژگونی اتوبوس شرکت پتروپالایش دهلران به خانواده‌های داغدار آبدانانی و مردم استان، تاکید کرد: جان‌باختگان حادثه نه تنها نخبگان استانی بلکه نخبگان کشوری بودند و این رخداد ضایعه‌ای ملی برای همه ما محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: پیش‌تر نگاه غالب در توسعه، معطوف به زیرساخت‌ها بود، اما دولت چهاردهم توسعه را بر مبنای اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار بنا نهاده و بر همین اساس در ظرفیت‌های درونی هر استان سرمایه‌گذاری می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور از تهیه اطلس ملی ظرفیت‌های روستایی خبر داد و افزود: ۱۲ زنجیره اقتصادی در سراسر کشور تعریف شده است که بخشی از این زنجیره‌ها در سفر به ایلام آغاز خواهد خورد و امیدواریم تا پایان دولت شاهد کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغال و بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی این استان باشیم.

حسین‌زاده توضیح داد: همبستگی و همدلی میان ارکان نظام در این دوره زبانزد است و این انسجام، مدیران ارشد کشوری را به سرمایه‌گذاری بیشتر در استان‌ها دلگرم می‌کند.

معاون رئیس‌جهمور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم ظهر امروز (پنجشنبه) در بدو ورود به فرودگاه ایلام مورد استقبال استاندار، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و مقام‌های نظامی و انتظامی استان قرار گرفت.

برنامه نخستین روز سفر معاون رئیس‌جمهور با غبارروبی مزار شهدای گمنام، دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام و بازدید از شهرک گلخانه‌ای و غار زینگان بخش صالح‌آباد شهرستان مهران آغاز می‌شود.

افتتاح و کلنگ‌زنی طرح‌های منطقه آزاد تجاری‌صنعتی مهران، بازدید از سد کنجانچم و دیدار با فعالان اقتصادی استان نیز از دیگر برنامه‌های روز نخست سفر حسین‌زاده به ایلام است.

در دومین روز این سفر، معاون رئیس‌جمهور از روستای گردشگری طولاب در بخش سیوان، پروژه پرورش ماهی در قفس و تنگه کافرین شهرستان بدره دیدن می‌کند.

بازدید از قلعه گردشگری میرغلام دره‌شهر، تونل کبیرکوه و محل اجرای سد ورگر در شهرستان آبدانان و همچنین راه روستایی منار در بلوطستان شهرستان ملکشاهی نیز در برنامه‌های روز دوم سفر وی پیش‌بینی شده است