باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عبدالیان‌پور روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در بندرعباس از آغاز اقدامات حقوقی و قضایی در عرصه بین‌المللی برای پیگیری جنایت حمله به مدرسه شهدای شجره طیبه میناب خبر داد و اظهار کرد: این مرکز با هدف تحقق مطالبه خانواده‌های شهدای میناب و مردم ایران، پیگیری حقوقی این جنایت را با همکاری جمعی از وکلای برجسته داخلی و بین‌المللی در دستور کار قرار داده است.

رییس مرکز وکلای قوه قضاییه یادآور شد: در نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی و بین‌المللی جنایت مدرسه شجره طیبه میناب که با حضور جمعی از حقوقدانان و وکلای داخلی و خارجی برگزار شد، ابعاد مختلف حقوقی این جنایت و ظرفیت‌های موجود برای پیگیری آن در مراجع قضایی بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت حقوقی کشورهایی که از صلاحیت قضایی لازم برای رسیدگی به جنایات جنگی برخوردارند، افزود: با توجه به مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب و ضرورت پیگیری حقوقی و بین‌المللی این جنایت، تلاش کرده‌ایم از ظرفیت‌های حقوقی و قضایی کشورهای مختلف برای طرح شکایت و دادخواهی استفاده کنیم.

بهره‌گیری از ظرفیت وکلای بین‌المللی برای پیگیری پرونده

رییس مرکز وکلای قوه قضاییه همچنین با اشاره به حضور وکلای برجسته بین‌المللی در این نشست گفت: در این چارچوب، ۲ نفر از وکلای متخصص و صاحب‌تجربه برای برعهده گرفتن مسئولیت‌های مهم حقوقی و پیگیری پرونده انتخاب شده‌اند.

عبدالیان‌پور ادامه داد: یکی از این وکلا از اتحادیه وکلای بین‌المللی و از حقوقدانان شناخته‌شده کشور آفریقای جنوبی است که سال‌ها در حوزه حقوق بین‌الملل و پیگیری پرونده‌ها در دادگاه لاهه فعالیت داشته و وکیل دیگری نیز از اتحادیه بین‌المللی وکلای کشور فرانسه در این روند همکاری می‌کند.

وی با بیان اینکه جمعی از کارشناسان و متخصصان نیز در این مسیر مشارکت دارند، تصریح کرد: مستندات و مدارک مربوط به این جنایت با همکاری کارشناسان و حقوقدانان در حال تکمیل و آماده‌سازی است تا امکان پیگیری مؤثر و مستدل آن در مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی فراهم شود.

طرح شکایت در یکی از کشورهای اروپایی؛ آغاز مسیر دادخواهی

ربیس مرکز وکلای قوه قضاییه همچنین از ثبت شکایت در یکی از کشورهای اروپایی خبر داد و گفت: اقدامات اولیه برای طرح شکایت در یکی از کشورهای اروپایی انجام شده و این شکایت مورد پذیرش مرجع مربوط قرار گرفته است.

وی افزود: اکنون منتظر ابلاغ زمان رسیدگی و تعیین وقت دادرسی از سوی مرجع قضایی مربوط هستیم و پس از دریافت اطلاعات تکمیلی، گزارش جامع روند اقدامات و نتایج حاصل از پیگیری‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید.

دادخواهی خانواده‌های شهدای میناب؛ مطالبه‌ای فراتر از مرزها

عبدالیان‌پور با تاکید بر اینکه پیگیری این پرونده تنها یک اقدام حقوقی محدود نیست، خاطرنشان کرد: مجموعه مرکز وکلای قوه قضاییه خود را در برابر مطالبه خانواده‌های شهدای میناب و مردم کشورمان مسئول می‌داند و با درک عمیق دغدغه‌های آنان، تلاش می‌کند این مطالبه را از مسیرهای قانونی و بین‌المللی به نتیجه برساند.

وی تاکید کرد: ورود به عرصه حقوقی بین‌المللی با جدیت آغاز شده و امیدواریم با همراهی وکلای داخلی و خارجی، حقوقدانان و کارشناسان متخصص، این پرونده با فوریت و جدیت در مراجع ذی‌صلاح دنبال شود و در نهایت زمینه تحقق عدالت و پاسخگویی عاملان و آمران این جنایت فراهم آید.

رییس مرکز وکلای قوه قضاییه در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم همکاری‌های حقوقی و بین‌المللی، پیگیری این پرونده به نتایج مؤثر و ملموسی منتهی شود و حق دادخواهی خانواده‌های شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و مردم ایران به بهترین شکل دنبال شود.