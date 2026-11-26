باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، جمعی از بسیجیان با حضور در تپه نورالشهدای شهرکرد، با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کردند.

در این آیین، حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بر ضرورت زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و تداوم راه پرافتخار مردانی تأکید کردند که با نثار جان خود، برای عزت، استقلال و امنیت ایران اسلامی جانفشانی کردند.

حضور در جوار مزار شهدا، فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهیدان و تأکید دوباره بر مسئولیت‌پذیری، وفاداری به ارزش‌ها و خدمت صادقانه به مردم بود.

بسیجیان در این مراسم، با تجدید پیمان با شهدای گرانقدر، بر ادامه مسیر ایثار، مقاومت و پاسداری از آرمان‌هایی تأکید کردند که شهیدان برای تحقق آن از ارزشمندترین سرمایه خود گذشتند.