باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - زکی آکتورک، سخنگوی وزارت دفاع ترکیه، روز پنجشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که قرار است یاشار گولر، وزیر دفاع این کشور، روز ۳۰ نوامبر با پیت هگست، همتای آمریکایی خود، دیدار کند.

این دیدار پیش از نشست احتمالی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اجلاس سران گروه ۲۰ در میامی در اواسط دسامبر انجام می‌شود.

به گزارش بلومبرگ، هدف این دیدار حل‌وفصل تنش‌ها بر سر خرید سامانه پدافند هوایی روسیه از سوی آنکاراست. ترکیه پس از دریافت سامانه اس-۴۰۰ در سال ۲۰۱۹، به دلیل نگرانی‌های آمریکا درباره احتمال به خطر افتادن فناوری حساس جنگنده‌های اف-۳۵، از برنامه تولید و خرید این جنگنده‌ها کنار گذاشته شد.

آنکارا این فرصت را مناسب می‌داند تا پیش از تسلط دموکرات‌ها بر کنگره آمریکا در ژانویه، راه‌حلی برای این اختلاف پیدا کند که دولت ترامپ بتواند آن را مطابق با قوانین آمریکا تایید کند. این موضوع پیش‌تر در هفته جاری از سوی رسانه‌های ترکیه به نقل از فواد اوکتای، رئیس کمیسیون امور خارجی این کشور، مطرح شده بود.

اوکتای گفت قانون‌گذاران دموکرات ممکن است نسبت به بازگشت ترکیه به برنامه جنگنده‌های اف-۳۵ تردید بیشتری داشته باشند. وی همچنین افزود که آمریکا و روسیه در مذاکرات مربوط به سامانه اس-۴۰۰ «پیشرفت قابل‌توجهی» داشته‌اند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

آنکارا گزینه‌هایی را بررسی کرده است که بر اساس آنها سامانه اس-۴۰۰ غیرقابل استفاده شود یا از کنترل ترکیه خارج شود؛ با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا هیچ‌یک از این راهکار‌ها با قوانین آمریکا مطابقت خواهد داشت یا خیر. بر اساس قوانین آمریکا، تا زمانی که ترکیه مالک سامانه اس-۴۰۰ باشد، انتقال جنگنده‌های اف-۳۵ به این کشور ممنوع است.

منبع: المیادین