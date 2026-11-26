باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد از زمان تشدید نظامی در یمن از اواخر مرداد تا کنون، بیش از ۲ هزار و ۳۶۱ نفر جان خود را از دست داده و ۱۰ هزار و ۹۸۲ نفر زخمی شده‌اند.

این سازمان در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد طی هفته اخیر، از ۱۷ نوامبر تا روز دوشنبه (۲۶ آبان تا ۲ آذر) ۱۰۱ نفر جان خود را از دست داده و ۴۶۳ نفر زخمی شده‌اند که بیشتر این موارد در شهر مأرب، واقع در مرکز یمن رخ داده است.

در همین حال، مرکز عملیات اضطراری بهداشتی یمن از آسیب‌دیدگی ۳۹ مرکز درمانی خبر داده است؛ در حالی که در گزارش قبلی سازمان جهانی بهداشت، شمار مراکز آسیب‌دیده ۲۸ مورد اعلام شده بود. همچنین ۸ دستگاه آمبولانس آسیب دیده‌اند.

درگیری‌ها در استان لحج نیز همچنان موجب آوارگی مردم می‌شود. بر اساس آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت، از اواخر مرداد تاکنون ۳۶۴ هزار و ۲۶۴ نفر در یمن آواره شده‌اند که ۱۵ هزار و ۷۳۲ نفر از آنها طی هفته گذشته بوده است.

منبع: الجزیره