باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع صهیونیستی به خبرگزاری الحدث گفت که کاخ سفید برای ترتیب دادن دیدار ترامپ و آیزنکوت پس از تشکیل کابینه او، در حال رایزنی است.

این منبع اعلام کرد آیزنکوت در پی دیدار با دونالد ترامپ و گفت‌و‌گو درباره روابط دوجانبه و هماهنگی در خصوص ایران است.

به گفته این منبع، آیزنکوت همچنین تفاهم‌های نتانیاهو با ترامپ را بررسی خواهد کرد و برای اصلاح مسیر روابط رژیم تروریستی اسرائیل و آمریکا با هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تلاش می‌کند.

این منبع افزود آیزنکوت کمیته‌ای ویژه به ریاست یائیر لاپید تشکیل خواهد داد تا تمامی مسیر‌های همکاری با واشنگتن را بررسی کند. آیزنکوت همچنین مذاکرات با لبنان و سوریه را برای دستیابی به راه‌حل‌ها ادامه خواهد داد.

منبع: الحدث