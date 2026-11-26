باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر عصر امروز (پنجشنبه) وارد قاهره شد و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر در فرودگاه از او استقبال کرد.

خبرگزاری رسمی قطر (قنا) می‌گوید این سفر رسمی به دعوت السیسی انجام شده است.

بر اساس این گزارش، شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، نیز در این سفر امیر این کشور را همراهی می‌کند.

این دیدار در ادامه مذاکرات روز پنجشنبه (۵ آذر) بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر با نخست‌وزیر قطر در قاهره انجام شد. دو طرف در آن دیدار درباره تحولات مرتبط با ایران، تلاش‌های میانجیگرانه برای کاهش تنش‌ها و مسائل اقتصادی گفت‌و‌گو کرده بودند.

همچنین، روابط اقتصادی دو کشور در ماه‌های اخیر گسترش یافته است. مصر و قطر پیش‌تر درباره بسته‌ای از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم به ارزش ۷.۵ میلیارد دلار در مصر توافق کرده بودند.

منبع: الجزیره