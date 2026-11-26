باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یسرائیل کاتس، وزیر جنگ در کابینه موقت رژیم صهیونیستی، تهدید کرد در صورتی که حماس سلاح‌های خود را تحویل ندهد، ارتش این رژیم یک میلیون فلسطینی را در نوار غزه آواره خواهد کرد.

کاتس در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «حماس باید به‌صورت داوطلبانه خلع سلاح شود»؛ در غیر این صورت ارتش رژیم صهیونیستی این کار را با اجرای عملیات نظامی انجام خواهد داد؛ عملیاتی که به گفته وی، شامل آواره کردن مجدد یک میلیون نفر از ساکنان غزه به سمت جنوب این باریکه خواهد بود.

این تهدید در حالی مطرح شده است که حماس اوایل تابستان اعلام کرده بود در صورت عمل نکردن رژیم صهیونیستی به تعهدات خود در توافق آتش‌بس، از جمله توقف حملات به غیرنظامیان و تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه ضروری به غزه، هیچ‌یک از مفاد توافق را اجرا نخواهد کرد.

از زمان توافق آتش‌بس که از پاییز سال گذشته اجرایی شد، نیرو‌های ارتش رژیم صهیونیستی همچنان در بخش‌های وسیعی از نوار غزه حضور دارند و به صورت روزانه به مردم شلیک می‌کنند.

طبق آخرین آمار منتشرشده از سوی وزارت بهداشت غزه که خبرگزاری وفا امروز گزارش کرده است، از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ مهر ۱۴۰۴) تاکنون، ۱۷۰۵ فلسطینی در نوار غزه به شهادت رسیده‌اند.

در همین حال، رژیم صهیونیستی محدودیت‌های شدیدی بر ورود کالا‌های بشردوستانه به نوار غزه اعمال می‌کند و مردم در رفع ابتدایی‌ترین نیاز‌های خود، مانند سرپناه، با چالش مواجه هستند.

منبع: الجزیره