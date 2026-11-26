باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیویورک تایمز بالاخره در مقاله‌ای اعتراف کرد که نیروهای مسلح یمن که به جنبش انصارالله وابسته‌اند مجموعه‌ای از دستاورد‌های میدانی و سیاسی را به دست آورده‌اند و در جریان جنگ فرسایشی و نابرابری که با عربستان سعودی و مزدوران آن در این کشور علیه آنها به راه انداخته‌اند، کنترل مناطق راهبردی و مهمی را به دست گرفته‌اند.

به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز، این پیشروی نشان‌دهنده تغییر اساسی در موازنه قدرت به سود انصارالله است؛ جنبشی که توانسته با بهره‌برداری از خلأاهای نظامی و ضعف سیاسی طرف‌های مقابل، نفوذ جغرافیایی و نظامی خود را به‌تدریج گسترش دهد.

این روزنامه ادعا کرد که حمایت مستمر ایران، نقش محوری در توانایی یمنی‌ها برای مقاومت و پیشروی، با وجود برتری هوایی و لجستیکی ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان، داشته است.

بر اساس این گزارش، راهبرد انصارالله بر انعطاف‌پذیری در نبرد، بهره‌گیری از عوارض جغرافیایی مناطق صعب‌العبور و همچنین جلب حمایت مردمی در داخل یمن از طریق گفتمان منسجم دینی و سیاسی استوار است. این عوامل به آنها امکان داده است در چندین جبهه از موضع دفاعی به موضع تهاجمی تغییر وضعیت دهند و ابتکار عمل را دوباره به دست بگیرند.

تحلیلگران تاکید کردند که این دستاورد‌ها می‌تواند تلاش‌های آینده برای تسلیم کردن انصارالله و مردم یمن را سخت‌تر کند؛ چراکه انصارالله اکنون از موضع قدرت شروط خود را مطرح می‌کنند، در حالی که دولت که ادعای یمنی بودن را دارد ولی تحت سلطه عربستان است با اختلافات داخلی، ضعف در پایگاه مردمی و عملکرد نظامی روبه‌رو است.

این روزنامه به نقل از منابع میدانی تاکید کرد که ادامه این روند ممکن است به تغییر دائمی نقشه نفوذ عربستان در یمن منجر شود. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که جامعه بین‌المللی در ارائه راهکار‌های موثر برای توقف تلفات انسانی و برقراری توازن در صحنه آشفته یمن ناکام مانده است.

منبع: النشره