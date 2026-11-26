باشگاه خبرنگاران جوان - موسی رضایی رئیس کل بیمه مرکزی در دیدار با حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری، ضمن تشریح برنامه‌های صنعت بیمه در حوزه تحول دیجیتال، حذف اسناد کاغذی را اقدامی بزرگ با آثار گسترده در نظام اداری، اقتصادی و اجتماعی کشور دانست و بر ضرورت توسعه همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و اینشورتک‌ها تأکید کرد.

رضایی در این دیدار با اشاره به اجرای طرح حذف کاغذ در فرایند‌های بیمه‌ای در دو بخش خودرو و درمان تکمیلی اظهار داشت: با توجه به وجود حدود ۶۰ میلیون بیمه‌شده این دو بخش، اجرای این طرح می‌تواند تحولی بزرگ در نظام اداری ایجاد کند و آثار آن فراتر از صنعت بیمه خواهد بود.

رئیس کل بیمه مرکزی، کاهش مراجعات و تردد‌های غیرضروری مردم، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش ترافیک و تسریع در ارائه خدمات را از مهم‌ترین دستاورد‌های این طرح برشمرد و افزود: این تحول با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های اینشورتک و مجموعه‌های دانش‌بنیان در حال پیگیری است.

موسی رضایی، همچنین با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در رسیدگی به اسناد بیمه‌ای، ارزیابی خسارت و شناسایی تقلب، گفت: توسعه ابزار‌های هوشمند از جمله راه‌اندازی موتور کشف تقلب، می‌تواند دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش دهد و زمینه پرداخت سریع‌تر و دقیق‌تر خسارت به مردم را فراهم کند.

رضایی در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در صنعت بیمه، از معاون علمی رئیس‌جمهوری خواست با تسریع در فرایند صدور مجوز‌های مورد نیاز این شرکت‌ها، زمینه فعالیت و توسعه کسب‌وکار‌های نوآور در این حوزه فراهم شود.

وی همچنین آمادگی صنعت بیمه برای همکاری با معاونت علمی ریاست‌جمهوری در حوزه نظام سلامت را اعلام کرد و افزود: با استفاده از ظرفیت‌های فناورانه می‌توان فرایند‌های مرتبط با پرونده‌های سلامت و بیمه‌ای را تسهیل کرد و زمان انتظار و مراجعات مردم را به حداقل رساند.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به ظرفیت اطلاعاتی نهاد ناظر صنعت بیمه، تصریح کرد: داده‌های بیمه مرکزی از جامعیت و ظرفیت قابل توجهی برخوردار است و اطلاعات موجود، به‌ویژه در حوزه بیمه‌های درمان تکمیلی، می‌تواند مبنای طراحی سازوکار‌های هوشمند برای پیشگیری از مشکلات و ارتقای نظام سلامت قرار گیرد.

رضایی با اعلام آمادگی بیمه مرکزی برای به‌اشتراک‌گذاری ظرفیت‌های کارشناسی و اطلاعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات، خاطرنشان کرد: باید به سمت تعریف و اجرای طرح‌هایی حرکت کنیم که قابلیت عملیاتی شدن داشته باشند و نتایج ملموس آن در زندگی مردم دیده شود.

براساس این گزارش، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری نیز در این دیدار، با تأکید بر ضرورت تحول ساختاری در صنعت بیمه گفت: هوشمندسازی نباید صرفاً به دیجیتالی‌کردن فرایند‌های سنتی محدود شود، بلکه مستلزم بازنگری در ساختارها، اصلاح فرایند‌های ناکارآمد و بهره‌گیری مؤثر از داده‌ها و فناوری‌های نوین است.

افشین با اشاره به ظرفیت صنعت بیمه برای حرکت از جبران خسارت به سمت پیش‌بینی و پیشگیری از ریسک، استفاده از داده‌های بیمه‌ای در حوزه‌های خودرو، سلامت و ساختمان را زمینه‌ساز ارتقای خدمات و کاهش هزینه‌ها دانست.

وی همچنین از اعلام آمادگی ۱۰۰ شرکت دارای محصول برای مشارکت در برنامه هوشمندسازی صنعت بیمه خبر داد و بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تسهیل مسیر ارزیابی و تجاری‌سازی محصولات فناورانه و توسعه همکاری‌های مشترک با بیمه مرکزی تأکید کرد.

منبع: بیمه مرکزی