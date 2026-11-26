باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ عصر امروز سه پروژه راه روستایی، طرح هادی و توسعه کارگاه تولیدی در ارومیه به مناسبت هفته بسیج به بهره‌برداری رسید. این پروژه‌ها شامل آسفالت راه روستایی و بین‌مزارع، اجرای طرح هادی در روستای سارالان و توسعه و تجهیز کارگاه ام‌دی‌اف در روستای آلمان‌آباد است.

علیرضا مقدم مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان‌غربی در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی سارالان گفت: از ابتدای سال جاری آسفالت‌ریزی در ۸۲ روستای شهرستان ارومیه و به مساحت مجموع ۶۴۰ هزار مترمربع اجرا شده است.

به گفته وی با اجرای این طرح‌ها شاخص برخورداری روستاهای ارومیه از آسفالت از ۶۳ به ۷۰ درصد افزایش یافته است.

مقدم همچنین از آسفالت حدود ۱۱ هزار مترمربع از معابر سارالان با مشارکت دهیاری، اعضای شورا و اهالی روستا خبر داد.

سرهنگ هادی پاشایی رئیس بسیج سازندگی سپاه شهدای آذربایجان‌غربی نیز با اشاره به پروژه‌های راه روستایی گفت: هم‌زمان با هفته بسیج ۴۴ کیلومتر راه روستایی و بین‌مزارع در ۲۱ روستای استان تکمیل و افتتاح شده است.

وی ارزش ۱۸۱۲ تن قیر رایگان اختصاص‌یافته به این طرح‌ها را ۸۷ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: مشارکت اهالی، باغداران و دستگاه‌های اجرایی در زیرسازی و اجرای آسفالت به ۲۶۱ میلیارد تومان رسیده است.

به گفته پاشایی دو مسیر به مساحت ۸۵۰۰ مترمربع در روستای سارالان نیز به‌صورت نمادین به بهره‌برداری رسید.

پاشایی در بخش دیگر سخنان خود درباره حمایت از کسب‌وکارها اظهار کرد: یک کارگاه با دریافت ۴ میلیارد تومان تسهیلات از بسیج سازندگی راه‌اندازی شده و برای ۲۰ نفر اشتغال پایدار ایجاد کرده است. او همچنین از پیش‌بینی ۲۵۸ میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از کسب‌وکارهای متنوع در سال ۱۴۰۵ و افتتاح ۳۰ کارگاه خرد و کارفرمایی در هفته بسیج خبر داد.