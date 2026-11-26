باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پیامی که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به مناسبت پنجم آذر و هفته بسیج، منتشر کرد با اشاره به جایگاه خودباوری در تفکر بسیجی اظهار کرد: در این تفکر، خودباوری برخاسته از نگاه توحیدی است و انسان با یاد خدا، قدر و منزلت خویش و مسئولیت خود را می‌شناسد و در هر عرصه‌ای وظیفه خود را با روحیه جهادی و با هدف تقرب به خداوند متعال انجام می‌دهد.

وی با اشاره به نقش امام خمینی (ره) در تأسیس بسیج افزود: امام خمینی (ره) با تأسیس بسیج، به مردمی میدان داد که صاحبان انقلاب و پشتوانه نظام هستند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به تداوم این رویکرد در دوره رهبری شهید، حضور هوشمندانه و به‌موقع مردم در صحنه و خیابان را جلوه‌ای از این نگرش دانست.

آملی لاریجانی در پایان تأکید کرد: وظیفه مسئولان است که قدر این مردم شریف را بدانند و برای حل مسائل کشور، با اتکا به توان بی‌پایان آنان، از هیچ کوششی دریغ نکنند.