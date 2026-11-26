باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علیرضا کلاهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در این رویداد به ارائه سال ۲۰۱۸ خود درباره تغییرات نمایی بازگشت تا توضیح دهد کدام تحولات به وقوع پیوسته‌اند و چه اثری بر صنعت، بازار انرژی و اقتصاد ایران خواهند داشت.

کلاهی گفت: انسان معمولاً فاصله و زمان را به‌صورت خطی می‌سنجد و درک تغییرات نمایی برایش دشوار است. فناوری‌های تازه نیز جدا از یکدیگر پیش نمی‌روند و پیشرفت هرکدام می‌تواند سرعت تحول فناوری‌های دیگر را بیشتر کند. هوش مصنوعی یکی از نمونه‌های این روند است. در زمان ارائه سال ۲۰۱۸، تشخیص تصویر و موفقیت آلفاگو در بازی گو از نمونه‌های شاخص بودند، اما کاربردهای امروز این فناوری بسیار فراتر رفته است.

وی افزود: پیش از انقلاب صنعتی، چین و هند وزن بالایی در اقتصاد جهان داشتند و مرکز ثقل اقتصاد جهانی در شرق قرار داشت. انقلاب صنعتی با کاستن از محدودیت نیروی عضلانی انسان، این توازن را تغییر داد و به دوره‌ای از استعمار و افول جایگاه شرق انجامید. هوش مصنوعی اکنون محدودیت‌های توان ذهنی را تغییر می‌دهد و هنوز روشن نیست کشورهایی که از این تحول عقب بمانند، با چه پیامدهایی روبه‌رو خواهند شد.

خودروی برقی زنجیره قطعه‌سازی را تغییر می‌دهد

کلاهی گفت: خودروی برقی در مقایسه با خودروی درون‌سوز قطعات بسیار کمتری دارد و همین تفاوت، روش تولید و موقعیت قطعه‌سازان را تغییر می‌دهد. در تایلند، سرمایه‌گذاری ژاپنی‌ها در صنعت خودرو یکی از پایه‌های رشد اقتصادی بود. اکنون با ورود خودروسازان چینی، بخشی از تولید در تایلند انجام می‌شود، اما باتری که بخش مهمی از ارزش خودرو را تشکیل می‌دهد، از چین می‌آید و قطعه‌ساز تایلندی بخشی از بازارش را از دست می‌دهد.

وی افزود: هم‌زمان، رقابت تسلا و ویمو در تاکسی‌های خودران شکل گرفته و پیشرفت ربات‌ها شیوه تولید در کارخانه‌ها را تغییر داده است. در نمونه‌های اولیه‌ای که پس از حادثه فوکوشیما بررسی می‌شدند، بالا رفتن از پله، باز کردن در یا چرخاندن یک شیر برای ربات‌ها چالش بود. اکنون کارخانه‌های بدون حضور مستقیم نیروی انسانی در چین گسترش یافته‌اند و در کارخانه خودروسازی شیائومی یک شیفت کامل هشت‌ساعته بدون دخالت انسان انجام شده است.

کلاهی گفت: در ایران صدها هزار نفر در خودروسازی و قطعه‌سازی کار می‌کنند. باید روشن شود تا چه زمانی می‌توان با تعرفه صددرصدی و ممنوعیت واردات از این مشاغل حفاظت کرد و اگر بخشی از آن‌ها از بین برود، چه برنامه‌ای برای نیروی کار وجود دارد. اگر راه‌حل، پرداخت یارانه باشد، منابع آن هم باید مشخص شود. بخش خصوصی و دولت باید برای این پرسش‌ها پاسخ پیدا کنند.

وی افزود: آمریکا و اروپا نیز پس از دهه‌ها دفاع از تجارت آزاد، برای مواجهه با رقابت تازه به افزایش تعرفه و تعیین سهمیه روی آورده‌اند. ایران باید در سیاست صنعتی خود مشخص کند که بالا بردن دیوار حمایتی تا چه اندازه به سازگاری صنعت با تغییرات کمک می‌کند و چه هزینه‌ای برای مصرف‌کننده دارد.

کلاهی گفت: در شش‌ماهه نخست سال، ۵۳۵ مدل جدید خودرو وارد بازار چین شد. در الگوی پیشین خودروسازی اروپا، توسعه یک پلتفرم جدید تا هشت سال طول می‌کشید. محدودیت تعداد مهندسان، نبود ابزارهای هوش مصنوعی و نیاز به هماهنگی با پیمانکاران و تأمین‌کنندگان متعدد، این فرایند را طولانی می‌کرد.

وی افزود: خودروسازان چینی اکنون بخش زیادی از این فعالیت‌ها را درون شرکت یا در خوشه‌های صنعتی پیرامون خود انجام می‌دهند. در چنین ساختاری، صنعت خودروی ایران قرار است چه نقشی داشته باشد؟ آیا باید این صنعت را کنار بگذاریم؟

کلاهی گفت: خودروسازان باسابقه نیز برای مواجهه با این رقابت، ساختار خود را تغییر داده‌اند. تویوتا روابط سهامداری دیرینه با تأمین‌کنندگانش را بازنگری کرده، حدود ۹۳۵ میلیارد ین از سهام خود را واگذار کرده و بخشی از تولید را به چین برده است. فورد نیز فعالیت‌های مرتبط با فناوری خودروهای برقی را به ساختاری تازه منتقل کرده است.

وی افزود: ایران باید مشخص کند آیا منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در روش‌های تازه تولید، از جمله ریخته‌گری یکپارچه قطعات بزرگ را در اختیار دارد و برای باتری چه برنامه‌ای دارد. باتری نزدیک به نیمی از ارزش خودروی برقی را تشکیل می‌دهد و مشارکت راهبردی با یک شرکت چینی برای سرمایه‌گذاری در ایران، مسیری است که او برای ورود به این زنجیره پیشنهاد می‌کند.

هوش مصنوعی توان شرکت‌های کوچک را تغییر داده است

کلاهی گفت: شرکت بوم سوپرسونیک با تیمی حدود ۶۵ نفره به‌دنبال ساخت هواپیمای مسافربری مافوق صوت بود، اما پس از آنکه رولزرویس اعلام کرد موتور مورد نیازش را تأمین نمی‌کند، توسعه موتور را در اولویت قرار داد. این شرکت با اتکا به ابزارهایی مانند هوش مصنوعی و چاپ سه‌بعدی، عرضه موتورهای ۴۰ مگاواتی برای مراکز داده را دنبال می‌کند.

وی افزود: پس از اعلام تصمیم رولزرویس، سرمایه‌گذارانی که قرار بود منابع مالی شرکت را تأمین کنند، عقب نشستند. با این حال، مدیرعامل بوم سوپرسونیک گفته است با تحویل نخستین موتور، جریان نقدی شرکت مثبت خواهد شد.

کلاهی این نمونه را نشانه‌ای از تغییری دانست که ابزارهای تازه در توان تیم‌های کوچک برای ورود به صنایع پیچیده ایجاد می‌کنند.

سهم مواد خام از ارزش کالاها کاهش یافته است

کلاهی گفت: در سال ۱۹۶۰ حدود ۱۵ درصد ارزش خودرو به مواد اولیه خام، عمدتاً فلزات، مربوط می‌شد و این سهم اکنون به حدود ۶ درصد رسیده است. در محصولی مانند تلفن همراه نیز سهم مواد اولیه از قیمت نهایی، به برآورد او، حدود یک درصد است.

وی افزود: کاهش سهم مواد اولیه از ارزش کالاها، قدرت خرید درآمد حاصل از فروش منابع خام را تحت فشار قرار می‌دهد. اقتصادی که به صادرات مواد خام متکی بماند و در بخش‌های با ارزش افزوده بیشتر زنجیره تولید، مانند طراحی و فناوری، جایگاهی پیدا نکند، با خطر فقیرتر شدن روبه‌رو خواهد شد.

خودروهای برقی و باتری‌های ارزان‌تر چه اثری بر نفت دارند؟

کلاهی گفت: در ارائه سال ۲۰۱۸، حدود ۳۳ میلیون بشکه در روز از مصرف نفت را در معرض ریسک بالای جایگزینی دانسته بود. کاهش هزینه انرژی خورشیدی، رشد حمل‌ونقل برقی و آغاز جایگزینی سوخت در بخشی از حمل‌ونقل سنگین، دلایلی برای بازنگری در چشم‌انداز نفت هستند. حتی اگر تقاضای نفت کاهش پیدا نکند، افت قیمت حقیقی آن می‌تواند قدرت خرید اقتصادهای نفتی خاورمیانه را کم کند.

وی افزود: فروش خودروهای برقی در آلمان ۳۵ درصد رشد داشته و رقابت برندهای چینی در بازار اروپا، اتحادیه اروپا را به استفاده از تعرفه و سهمیه سوق داده است. کلاهی در بحث بازار نفت نیز به رقم پنج میلیون بشکه در روز اشاره کرد و توان چین برای کاهش واردات را یکی از توضیح‌های احتمالی برای نرسیدن قیمت نفت به ۲۰۰ دلار در جریان جنگ دانست.

کلاهی گفت: باتری‌های سدیمی می‌توانند هزینه خرید باتری را به حدود نصف برسانند و در صورت دو برابر شدن عمر باتری، هزینه واحد ذخیره‌سازی را به حدود یک‌چهارم کاهش دهند.

وی افزود: شرکت CATL از هدف رساندن قیمت سلول باتری سدیمی به ۱۹ دلار در سال آینده سخن گفته است. کاهش هزینه ذخیره‌سازی، هم می‌تواند استفاده از خودروهای برقی را گسترش دهد و هم امکان تأمین بخشی از برق در ساعات اوج مصرف را با باتری فراهم کند.

وی افزود: در استرالیا حدود ۱۱ گیگاوات‌ساعت باتری خانگی نصب شده است. کلاهی به آماری که از کاهش ۲۳ درصدی تقاضای گاز حکایت داشت اشاره کرد و گفت فرصت بررسی دوباره آن را نداشته است.

او ماندگاری گاز در سبد انرژی را طولانی‌تر از زغال‌سنگ ارزیابی کرد و افزود: حتی اگر سناریوی انتشار خالص صفر محقق نشود، ایران باید برای سناریوهای میانه گذار انرژی برنامه داشته باشد.

کلاهی گفت: اگر تقاضا برای نفت و گاز کاهش پیدا کند، اقتصاد ایران چگونه نیازهای جمعیتی نزدیک به ۹۰ میلیون نفر را تأمین خواهد کرد؟ از نظر او، پنجره فرصت ایران تا حدود سال ۲۰۴۰ است. منابعی که ارزش آینده آن‌ها رو به کاهش است، باید در این فرصت به درآمد تبدیل شوند و درآمد حاصل نیز صرف ایجاد دارایی مولد شود.

وی افزود: این موضوع را در گفت‌وگو با مقام‌ها نیز مطرح کرده و به جلسه‌ای با آقای دوستی از گزینه‌های وزارت نفت، اشاره کرد. در آن جلسه بحث بر سر این بود که به‌جای تمرکز بر گسترش یارانه و گازرسانی، افزایش تولید در اولویت قرار گیرد.

او با اشاره به تجربه هزینه‌کرد ۸۰۰ میلیارد دلار گفت استفاده از فرصت باقی‌مانده زمانی نتیجه دارد که درآمد به سرمایه مولد تبدیل شود.

کلاهی گفت: اتاق بازرگانی باید به جای صرف ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع خود در ساختمان، سپرده و موارد مشابه، متخصصان را گرد هم بیاورد و از مشاوران بین‌المللی استفاده کند تا برای پرسش‌های راهبردی اقتصاد ایران پاسخ پیدا شود.

وی افزود: با کاهش ظرفیت تصمیم‌گیری در ساختار حکمرانی کشور، اتاق بازرگانی باید در کنار دولت برای تعیین جایگاه ایران در آینده صنعت و انرژی نقش فعال‌تری داشته باشد.

در ادامه این برنامه محمدی کارشناس تجارت تحریم‌ها را یکی از موانع اصلی حرکت ایران در این دوره دانست و گفت: محدودیت‌های ناشی از تحریم فقط به افزایش هزینه مراودات مالی، دشواری جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی یا محدودیت واردات و صادرات خلاصه نمی‌شود. این شرایط تمرکز و سرعت موردنیاز کشور را در یکی از مهم‌ترین بزنگاه‌های فناورانه کاهش می‌دهد.

وی افزود: کشور‌ها در چنین نقطه عطفی می‌کوشند منابع و توجه خود را بر توسعه متمرکز کنند، اما ایران هم‌زمان باید با محدودیت‌هایی روبه‌رو شود که حرکت آن را کند می‌کنند. به همین دلیل، تحریم را باید فراتر از مجموعه‌ای از هزینه‌های تجاری و مالی، به‌عنوان سرعت‌گیری در مسیر آینده کشور دید.

محمدی با اشاره به پیامد‌های تحریم و محدودیت‌ها برای نیروی انسانی گفت: معمولاً هنگام بحث درباره مهاجرت، به خروج فیزیکی مهندسان و کارآفرینان فکر می‌کنیم، در حالی که خطر دیگری نیز وجود دارد. ممکن است متخصصان در ایران بمانند و کار کنند، اما امید و بلندپروازی خود را برای ساختن آینده در کشور از دست بدهند.

وی افزود: اگر نیرو‌های متخصص دیگر باور نداشته باشند که می‌توان در ایران شرکت‌هایی در تراز جهانی از نظر فناوری، اثرگذاری و پرورش نیروی انسانی ایجاد کرد، یکی از مهم‌ترین دارایی‌های کشور آسیب می‌بیند. از دست رفتن این باور، حتی در میان کسانی که مهاجرت نکرده‌اند، خطری جدی است.

وی گفت: کارآفرینان، فعالان صنفی، مسئولان دولتی و رسانه‌ها باید هنگام نقد و تحلیل شرایط، مراقب حفظ امید و بلندپروازی جوانانی باشند که برای دهه‌های آینده خود برنامه‌ریزی می‌کنند. بازگشت پایدار این امید به بهبود شرایط محیطی نیز نیاز دارد تا افق آرزو‌ها در ایران کوچک نشود.

بخش خصوصی در تنظیم‌گری نقش فعال‌تری بگیرد

محمدی در بخش دیگری از سخنانش به رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه فناوری پرداخت و گفت: شیوه تنظیم‌گری فناوری هنوز برای بسیاری از نهاد‌های حکمرانی روشن نیست. فعالان اقتصاد دیجیتال در سال‌های گذشته بار‌ها با موقعیت‌هایی مواجه شده‌اند که دستگاه مسئول نمی‌دانسته با یک مسئله یا مدل تازه کسب‌وکار چگونه برخورد کند.