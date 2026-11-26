باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت دفاع عراق اعلام کرد سامانه پدافند هوایی کره جنوبی در آینده نزدیک وارد این کشور خواهد شد و تاکید کرد که بغداد از توانمندی‌های مناسبی در حوزه دفاع هوایی برخوردار است.

سرلشکر یحیی رسول، سخنگوی وزارت دفاع عراق، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) گفت: «فرمانده کل نیرو‌های مسلح توجه ویژه‌ای به تکمیل توانمندی‌های پدافند هوایی عراق دارد» و افزود که این اهتمام به‌وضوح در عملکرد وزارت دفاع در این زمینه منعکس شده است.

رسول توضیح داد که وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش برای تکمیل این توانمندی‌ها از طریق قرارداد‌های تجهیز عراق به سامانه‌های پدافند هوایی تلاش می‌کنند که مهم‌ترین آنها سامانه کره‌ای است که در آینده نزدیک وارد خاک عراق خواهد شد.

وی افزود: «دستورالعمل‌ها درباره حفاظت از مراکز حاکمیتی و اقتصادی از طریق پدافند هوایی عراق روشن است» و خاطرنشان کرد که توانمندی‌های این بخش به‌طور ملموسی در حال تکمیل است و وزارت دفاع اهتمام زیادی به توسعه آن دارد.

سخنگوی وزارت دفاع عراق همچنین گفت رزمایش‌های نظامی به‌طور مستمر برگزار می‌شود و از توجه ویژه فرماندهی نظامی برخوردار است. تمامی یگان‌های ارتش عراق، به‌ویژه یگان پدافند هوایی، در این رزمایش‌ها مشارکت داشته‌اند.

رسول تاکید کرد که عراق از توانمندی‌های مناسبی در حوزه دفاع هوایی برخوردار است و برای ارتقای آن به سطح توانمندی‌های کشور‌های منطقه تلاش می‌کند تا از حاکمیت و آسمان عراق دفاع کرده و از منافع اقتصادی و حاکمیتی این کشور حفاظت کند.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)