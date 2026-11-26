باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی روز پنجشنبه در نشست رئیس‌جمهور با دست‌اندرکاران و فعالان حوزه زیارت خراسان رضوی افزود: معتقدم با چند ابتکار ساده می‌توان این تعداد زائران خارجی را به پنج تا ۶ میلیون نفر رساند که موضوع مهمی برای مشهد خواهد بود.

وی به برگزاری کارگروه ملی زیارت در آستان قدس رضوی اشاره و اظهار کرد: آخرین نشست این کارگروه حدود سه ماه قبل با حضور حدود ۶ وزیر در محل حرم رضوی برگزار شد و تصمیم‌های خوبی در آن اتخاذ گردید.

وزیر امور خارجه بیان کرد: در راستای تسهیل ورود زائران خارجی باید ابتدا مساله ویزا را حل کرد، تاکنون ویزای عراق به مشهد را حذف کرده‌ایم، پول مورد نظر از بخش ویزا از طریق ارزی که وارد کشور می‌شود جبران خواهد شد.

عراقچی ادامه داد:، زیرا سالانه سه میلیون زائر عراقی به مشهد می‌آیند و اخیرا زائران عراقی بواسطه مشهد، به سفر به شمال کشور و شهر‌های دیگر نیز تمایل پیدا کرده‌اند.

به گفته وی، نمی‌توانیم ویزای افغانستان و پاکستان به مشهد را حذف کنیم، اما نباید از این موضوع غفلت کرد، با اغماض پیرامون ورود گردشگران شرق آسیا می‌توان در جذب گردشگر حساب زیادی باز کرد بویژه تاجیکستان ظرفیت خوبی برای این موضوع دارد.

وی با اشاره به ظرفیت گردشگری سلامت در مشهد گفت: گردشگری سلامت و زیارت ۲ عامل مهم برای جذب بالای گردشگران خارجی در مشهد هستند.

وزیر امور خارجه ادامه داد: اگر قدری صدور ویزا برای این قشر ارزان‌تر شود و امکان تبدیل ارز آنها به ریال در کشور فراهم شود، گردشگران خارجی بیشتری جذب خواهیم کرد، این موضوع در کارگروه ملی زیارت مطرح و بررسی شده است.

عراقچی گفت: به تازگی مقرر شد زائر کارت یا گردشگر کارت به زائران خارجی داده شود تا بتوانند در بدو ورود به ایران ارز خود را با قیمت آزاد تبدیل به ریال کنند در زمان بازگشت نیز هر چه ارزشان باقی مانده باشد، در کارتشان باقی خواهد ماند.

وی بیان کرد: تلفن زائر خارجی هنگام ورود به کشور قطع می‌شود از سوی دیگر تامین حمل و نقل مناسب و در شان کشور و مشهد برای زائر خارجی لازم است.

به گفته وی، از ظرفیت زائران ایرانی در مشهد نباید غفلت کنیم، این دسته از زائران باید بتوانند بدون نگرانی به مشهد سفر کنند.

وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد: طرح «مشهد شهر امن» توسط آستان قدس رضوی طراحی شده و بر اساس آن هر گردشگر خارجی وارد مشهد شده و از آن خارج خواهد شد.

عراقچی با تاکید بر بین المللی شدن بیشتر شهر مشهد گفت: یکی از مولفه‌های این مهم، برگزاری هر چه بیشتر همایش‌های بین المللی در این شهر است تا هرچه بیشتر پای گردشگران خارجی به مشهد باز شود.

وی با ابراز خرسندی از فعالیت فرودگاه بین المللی مشهد گفت: ۲ سال قبل اجلاس وزاری امور خارجه عضور اکو در مشهد برگزار شد و مهمانان خارجی رضایت خوبی در این زمینه داشتند، مشهد هم باید اهتمام بیشتری در برگزاری همایش‌های بین المللی داشته باشد.

به گفته وی، اتصالات جغرافیایی پیرامون شهر مشهد بسیار مهم است، یکی از این اتصالات کریدور ریلی شمال- جنوب است که مرکز آن مشهد است، پیرامون این کریدور موافقت‌نامه عشق آباد منعقد شده که کماکان همه بخش‌های آن عملیاتی نشده است، در این راستا باید هر چه بیشتر به گذرگاه‌های مرزی خراسان رضوی رسیدگی شود.

۸۰ درصد مشکل توقف در مرز‌ها مربوط به داخل کشور است

وزیر امور خارجه در ادامه تاکید کرد: مرز نباید محل توقف باشد بلکه باید محل تردد باشد، متاسفانه ۸۰ درصد مشکلات توقف ناوگان ما مربوط به مشکلات کشور خودمان است، باید هر چه سریع‌تر این شرایط تسهیل شود.

عراقچی همچنین تامین بودجه قطار سریع السیر مشهد-تهران را مورد تاکید قرار داد و گفت: این طرح مهم یکی از پروژه‌های معطل مانده این منطقه است که باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.

وی خاطر نشان کرد: دیپلماسی استانی از محور‌های اصلی ما در وزارت خارجه است، به دفاتر خارجی وزارت خارجه در استان‌ها اعلام کرده‌ام که از طرف ما اختیار دارند که هر ارتباط خارجی که بخواهند با کشور‌های همسایه برقرار کنند.

رتبه نخست خراسان رضوی در حمل و نقل عمومی مسافر

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای خراسان رضوی نیز اظهار کرد: خراسان رضوی تنها مقصد میلیون‌ها زائر نیست، بلکه دروازه ارتباطی ایران با شرق و آسیای میانه و آسیای مرکزی محسوب می‌شود؛ بنابراین مسائل حمل‌ونقل این استان صرفاً موضوعی استانی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت توسعه فرهنگی، اقتصادی، ارتباطات منطقه‌ای و اقتدار لجستیکی کشور است.

جعفر شهامت با اشاره به جایگاه خراسان رضوی در شبکه حمل‌ونقل کشور افزود: این استان با برخورداری از حدود هشت درصد جمعیت کشور، نزدیک به ۱۴.۵ درصد حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای مسافر کشور را به خود اختصاص داده و از این حیث در رتبه نخست قرار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ترانزیتی استان گفت: سالانه حدود ۶۰۰ هزار دستگاه کامیون از سه مرز فعال دوغارون، سرخس و لطف‌آباد عبور می‌کنند که به‌طور متوسط روزانه حدود ۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه کامیون را شامل می‌شود. پایانه مرزی دوغارون به تنهایی روزانه حدود یک‌هزار و ۵۰۰ دستگاه کامیون را پذیرش و جابه‌جا می‌کند که این رقم حدود سه برابر عملکرد پایانه مرزی بازرگان است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده خراسان رضوی با اشاره به جایگاه مشهد در حمل‌ونقل ریلی کشور بیان کرد: مقصد مشهدالرضا حدود ۶۰ درصد سهم جابه‌جایی مسافر ریلی کشور را به خود اختصاص داده و سالانه حدود ۱۶.۵ میلیون جابه‌جایی مسافر به صورت رفت و برگشت در این مسیر انجام می‌شود، همچنین حدود ۹ میلیون تن بار در مسیر ریلی سرخس جابه‌جا می‌شود که بخش قابل توجهی از ظرفیت ترانزیتی کشور به سمت آسیای میانه را تشکیل می‌دهد.

شهامت با اشاره به عملکرد حمل‌ونقل هوایی استان نیز گفت: بیش از ۸.۵ میلیون جابه‌جایی مسافر در بخش هوایی طی سال گذشته انجام شده که مجموع این آمار‌ها نشان‌دهنده اهمیت ملی زیرساخت‌های حمل‌ونقل خراسان رضوی است.

وی با تشریح وضعیت شبکه جاده‌ای استان اظهار کرد: خراسان رضوی نزدیک به ۲۰ هزار کیلومتر راه دارد که حدود ۱۴ هزار کیلومتر آن آسفالته است. همچنین حدود ۲ هزار کیلومتر از راه‌های استان در قالب کریدور‌های ارتباطی قرار دارند و شبکه‌ای از مسیر‌های منتهی به پایانه‌های مرزی نیز ارتباط استان را با کشور‌های همسایه برقرار می‌کند.

به گفته وی، این شبکه جاده‌ای علاوه بر پاسخگویی به نیاز زائران، مسئولیت جابه‌جایی کالا و پشتیبانی از اقتصاد و ترانزیت استان را نیز بر عهده دارد؛ به‌طوری‌که سالانه حدود ۸۰ میلیون تن کالا و ۳۵ میلیون مسافر در جاده‌های خراسان رضوی جابه‌جا می‌شوند.

مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی با اشاره به پیامد‌های ترافیکی و ایمنی این حجم از تردد تصریح کرد: متأسفانه سالانه حدود ۸۷۰ تا ۹۰۰ نفر از زائران و مجاوران حضرت رضا (ع) در تصادفات جاده‌ای استان جان خود را از دست می‌دهند.

شهامت یکی از عوامل مؤثر در این وضعیت را کمبود زیرساخت‌های متناسب با حجم تردد دانست و گفت: با وجود سهم بالای استان در حمل‌ونقل کشور، سهم خراسان رضوی از آزادراه‌های کشور تنها حدود ۳.۲ درصد، از بزرگراه‌ها حدود ۵.۵ درصد و از راه‌های اصلی حدود ۴.۵ درصد است.

وی خاطر نشان کرد: بخش عمده شبکه راهی استان را راه‌های فرعی و روستایی تشکیل می‌دهد و در ایام اوج سفر، فشار ترافیکی قابل توجهی به محور‌های مواصلاتی وارد می‌شود. تکمیل کریدور‌های نیمه‌تمام، احداث باند دوم، رفع گلوگاه‌های حادثه‌خیز و افزایش سهم استان از آزادراه‌های کشور را از اولویت‌های ضروری است و تقاضا تخصیص اعتبارات ویژه برای بهسازی و توسعه محور‌های ارتباطی هستم.

مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی با اشاره به وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و باری استان گفت: حدود ۷۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی و ۲۵ درصد ناوگان باری کشور و استان، بر اساس آمار ارائه‌شده در این نشست، با فرسودگی مواجه است.

شهامت افزود: هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه انرژی، کاهش مصرف سوخت، ارتقای ایمنی و توسعه حمل‌ونقل عمومی اقتصادی، بدون نوسازی ناوگان و افزایش دسترسی مردم به وسایل حمل‌ونقل عمومی، با محدودیت جدی مواجه خواهد شد.

به گفته وی، برقی‌سازی راه‌آهن تهران ـ مشهد و کاهش زمان سفر از ۱۲ ساعت به ۶ ساعت را یکی از مؤثرترین پروژه‌های راهبردی کشور در حوزه زیارت و حمل‌ونقل دانست. توسعه مسیر ریلی گلبهار ـ مشهد و اتصال آن به گرگان را از دیگر طرح‌های مهم است.

وی در ادامه به اهمیت تکمیل مسیر‌های ریلی شرقی کشور و امتداد راه‌آهن چابهار ـ زاهدان به سمت مناطق شرقی و افغانستان اشاره کرد و با اشاره به جایگاه فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد در شبکه هوایی کشور اظهار کرد: این فرودگاه از نظر حجم جابه‌جایی مسافر پس از فرودگاه مهرآباد تهران قرار دارد و با وجود ظرفیت‌های قابل توجه، برای پاسخگویی به نیاز‌های آینده به توسعه زیرساخت‌ها نیازمند است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی افزود: توسعه ترمینال و رفع محدودیت‌های موجود می‌تواند زمینه افزایش ظرفیت پذیرش مسافر فرودگاه مشهد را فراهم کند؛ ظرفیتی که در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای حدود ۱۴ میلیون مسافر پیش‌بینی شده، در حالی که در شرایط فعلی امکان جابه‌جایی بیش از ۸.۵ میلیون مسافر فراهم نیست.

شهامت با تأکید بر ضرورت نگاه ملی به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان خطاب به رئیس‌جمهور گفت: ارزش یک مسیر صرفاً به کیلومتر‌های راه محدود نمی‌شود، بلکه به سفر‌های ایمن، صرفه‌جویی در زمان، کاهش هزینه‌ها و مهم‌تر از همه، سلامت انسان‌هایی یستگی دارد که باید با امنیت به مقصد برسند.

توجه به مسیر‌های منتهی به مشهد موضوعی فراملی است

قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی در این نشست ضمن قدردانی از حضور رئیس‌جمهور و هیئت همراه در مشهد اظهار کرد: طی یکی دو روز گذشته فرصت شد موضوعات مرتبط با زیارت و مجموعه خدمات ارائه‌شده به زائران را مطرح کنیم. خوشبختانه در سطح استان، مدیران و مسئولان در زمینه تسهیل زیارت، مطالبات و دغدغه‌های مشترکی دارند و بر ضرورت پیگیری این موضوعات اتفاق نظر وجود دارد.

مصطفی فیضی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل در تسهیل زیارت افزود: یکی از مهم‌ترین مطالبات، توجه ویژه به مسیر‌های ارتباطی منتهی به مشهد، اعم از حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی است. این موضوع صرفاً یک مسئله استانی نیست، بلکه با توجه به جایگاه مشهد، ابعاد ملی و حتی منطقه‌ای دارد و لازم است با نگاه ویژه دولت دنبال شود.

قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر ظرفیت ویژه مشهد برای میزبانی رویداد‌های ملی و مذهبی تصریح کرد: مناسبت‌ها و رویداد‌های مختلف کشور، چه در حوزه سوگواری و چه در مناسبت‌های شادی و جشن، می‌توانند از مشهد آغاز شوند و از این شهر به سراسر کشور انعکاس پیدا کنند.

فیضی ادامه داد: به‌عنوان نمونه، مناسبت‌های مذهبی و دهه پایانی ماه صفر، جایگاه ویژه‌ای در مشهد دارند و عید نوروز نیز یک رویداد ملی برای تمام کشور است. مشهد و بارگاه منور حضرت رضا (ع) این ظرفیت را دارند که به پایگاهی برای برگزاری و انعکاس چنین رویداد‌هایی تبدیل شوند.

وی خاطرنشان کرد: این ظرفیت صرفاً متعلق به مردم مشهد نیست، بلکه متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و ما آمادگی داریم با همکاری همه دستگاه‌ها و مسئولان، زمینه برگزاری و انعکاس رویداد‌های ملی از پایگاه مشهد و حرم مطهر رضوی را فراهم کنیم.

قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به تلاش مجموعه مدیران استان و شهر مشهد برای خدمت‌رسانی به زائران اظهار کرد: به‌عنوان خادمی که از نزدیک در جریان تلاش‌های مدیران مجموعه مشهد و استان هستم، شهادت می‌دهم که همه مسئولان برای خدمت به زائران و ارتقای جایگاه مشهد تلاش می‌کنند.

وی افزود: با وجود این تلاش‌ها، همچنان با جایگاه شایسته مشهد فاصله داریم و امیدواریم با حمایت و همراهی رئیس‌جمهور و دولت، بتوانیم در این دوره جایگاه مشهد و استان خراسان رضوی را در حوزه‌های مختلف ارتقا دهیم.

فیضی با اشاره به رویکرد آستان قدس رضوی در ارائه خدمات به زائران نیز گفت: مجموعه آستان قدس رضوی بر اساس تأکیدات تولیت معزز، تمام توان خود را برای خدمت‌رسانی به زائران حضرت رضا (ع) به کار گرفته و این مسیر را با جدیت ادامه خواهد داد.

قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی در ادامه با اشاره به آثار معنوی و اجتماعی زیارت حضرت رضا (ع) بیان کرد: خانواده‌هایی که به مشهد مشرف می‌شوند، فارغ از جایگاه و وابستگی‌های اجتماعی، هنگام حضور در حرم مطهر احساس آرامش و امنیت پیدا می‌کنند و با خاطره و اندوخته‌ای معنوی به شهر و زندگی خود بازمی‌گردند.

وی افزود: زائران با وجود مشکلات و دشواری‌هایی که در زندگی با آن مواجه هستند، هنگامی که به مشهد و حرم مطهر رضوی مشرف می‌شوند، با احساس آرامش و دستاوردی معنوی به شهر‌های خود بازمی‌گردند.

فیضی با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در توسعه مشهد و زیرساخت‌های زیارت خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در مشهد و حرم مطهر رضوی، سرمایه‌گذاری ارزشمندی است که آثار و برکات آن در تقویت آرامش اجتماعی، امنیت و استمرار خدمت در کشور نمایان خواهد

افزایش موکب‌های خدمت رسان دهه آخر صفر برخلاف پیش بینی‌ها

رییس سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه در دهه پایانی ماه صفر بیش از ۷ میلیون زائر ایرانی و خارجی به مشهد مشرف می‌شوند، تصریح کرد: این حجم از حضور زائران، مسئولیت بزرگی را بر دوش مجموعه مدیریت استان، آستان قدس رضوی، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مردمی قرار می‌دهد.

حجت الاسلام مرتضی همتی‌فر با تأکید بر نقش هیئت‌های مذهبی در میزبانی از زائران امام رضا (ع) گفت: هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های مردمی در بزنگاه‌های مختلف کشور، از سیل و زلزله گرفته تا دوران کرونا، همواره در کنار مردم و نظام بوده‌اند و در مناسبت‌های مذهبی نیز بخش مهمی از بار خدمت‌رسانی را بر عهده دارند.

وی گفت: در دهه پایانی صفر، میلیون‌ها پرس غذای گرم توسط هیئت‌های مذهبی، مواکب، مساجد و حسینیه‌ها تهیه و میان زائران توزیع می‌شود و این ظرفیت عظیم مردمی یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های میزبانی مشهد از زائران است.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به نگرانی‌های موجود درباره افزایش هزینه‌ها و مشکلات تأمین اقلام مورد نیاز هیئت‌ها اظهار کرد: با وجود افزایش قیمت‌ها، شرایط اقتصادی و دشواری‌های ناشی از جنگ، پیش‌بینی می‌شد امسال تعداد کمتری از مواکب در خدمت‌رسانی به زائران حضور پیدا کنند، اما برخلاف این نگرانی، امسال حدود ۵۰۰ موکب بیشتر از سال گذشته برای پذیرایی و خدمت به زائران حضرت رضا (ع) وارد میدان شدند.

همتی فر افزود: در دهه پایانی صفر، حدود پنج هزار هیئت مذهبی در مشهد حضور پیدا می‌کنند و به عزاداری می‌پردازند، همچنین حدود دو هزار و ۵۰۰ موکب در سطح شهر مشهد فعالیت دارند.

وی با اشاره به گستردگی خدمات مردمی خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی تنها به محدوده اطراف حرم مطهر رضوی محدود نمی‌شود، بلکه از ابتدای ورود زائران به استان خراسان رضوی، در مسیر‌های مواصلاتی و جاده‌های منتهی به مشهد، مواکب و ایستگاه‌های خدمت‌رسانی با ارائه خدماتی همچون اسکان، پذیرایی و حتی توزیع آب آشامیدنی از زائران استقبال می‌کنند.

همتی‌فر با تأکید بر لزوم پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت‌های مردمی بیان کرد: هیئت‌های مذهبی با انگیزه و اعتقاد شخصی، گاهی میلیارد‌ها تومان برای حضور چندروزه و پذیرایی از زائران هزینه می‌کنند؛ اما انتظار می‌رود دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی نیز حداقل زیرساخت‌های مورد نیاز، از جمله آب، امکانات اولیه و خدمات پشتیبانی را فراهم کنند.

وی افزود: اگر قرار باشد فعالیت‌های مردمی در این سطح گسترش پیدا کند، بدون تردید به حمایت‌های ملی نیاز داریم و کاهش یا تضعیف اعتبارات حوزه زیارت قابل قبول نیست.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ضمن قدردانی از تدابیر استاندار و همکاری دستگاه‌های اجرایی استان در تأمین نیاز‌های مواکب گفت: تاکنون با تدبیر و همراهی مسئولان استان اقدامات خوبی انجام شده است، اما برای توسعه این ظرفیت و پاسخگویی مناسب به نیاز‌های میلیون‌ها زائر، حمایت جدی‌تر دولت و اختصاص منابع ملی ضروری است.

همتی‌فر با اشاره به حضور زائران خارجی، به‌ویژه زائران افغانستانی و پاکستانی، اظهار کرد: این زائران با عشق و دلدادگی ویژه‌ای به مشهد و بارگاه منور حضرت رضا (ع) مشرف می‌شوند و شایسته است برای تسهیل زیارت آنان اقدامات مؤثرتری صورت گیرد.

وی با اشاره به هزینه‌های دریافت روادید افزود: هزینه‌های روادید برای این زائران که از حدود ۳۰ تا ۱۲۰ دلار متغیر است، مبلغ قابل توجهی محسوب می‌شود و از رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه درخواست داریم با استفاده از ظرفیت دیپلماسی، موضوع لغو روادید یا تسهیل شرایط صدور آن برای زائران کشور‌های همسایه را پیگیری کنند.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی همچنین با اشاره به حضور زائران پیاده در مسیر‌های منتهی به مشهد گفت: بسیاری از زائران با عشق و ارادت فراوان، مسیر‌های طولانی را برای زیارت حضرت رضا (ع) پیاده طی می‌کنند، اما برخی از این مسیر‌ها از امکانات و زیرساخت‌های اولیه برخوردار نیستند. مسیر‌های زائران پیاده از جمله مسیر ملک‌آباد تا مشهد و مسیر ملک‌آباد تا قدمگاه با مشکلاتی از جمله نبود روشنایی کافی و تکمیل‌نشدن آسفالت مواجه هستند.

وی افزود: لازم است با برنامه‌ریزی و هماهنگی دستگاه‌های مسوول، این مسیر‌ها ایمن‌سازی و زیرساخت‌های مورد نیاز برای تردد زائران پیاده فراهم شود تا زائران بتوانند با آسودگی و امنیت بیشتری مسیر زیارت را طی کنند.

مدیرعامل هلال احمر خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: همه اعتبار هلال احمر، سرمایه اجتماعی و مردمی آن است، ۱۱۴ خودروی اداری و عملیاتی در همین سه سال اخیر به ناوگان هلال احمر استان اضافه شد.

سیدعلی منیری با اشاره به عشق و علاقه زائران به زیارت بارگاه منور رضوی بیان کرد: در دهه پایانی صفر ۱۰۹ هزار نفر از سالمندان با ویلچر خود را به حرم رساندند که ماموران هلال احمر آنان را همراهی و هدایت کردند، این شرایط می‌طلبد که سرویس حمل و نقل بهتری در اختیار آنان قرار گیرد.

وی گفت: در زمان تشییع و خاکسپاری پیکر رهبر شهید انقلاب، با وجود فشار چندین میلیون نفری بدرقه کنندگان یک مورد فوتی هم در مشهد ثبت نشد و بخشی از این مهم ناشی از مراقبت ماموران هلال احمر بوده است. وی همچنین رسیدگی هر چه سریعتر به بازسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی با توجه به عمق فرسودگی بافت آن را خواستار شد.

زیارت اقشار ضعیف جامعه تسهیل شود

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: در کنار تامین امنیت زائر، تامین آرامش نیز ضروری است، برای اقشار ضعیف جامعه زیارت دشوارتر از افراد متمول است لذا باید تسهیل زیارت برای این افراد در اولویت قرار گیرد.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر بیان کرد: آستان قدس رضوی زائرشهر رضوی را برای زائران کم درآمد فر اهم کرده است، اما این افراد باید فاصله زائرشهر تا حرم مطهر که فقط با خودرو ۲۰ دقیقه فاصله را با وسایل دیگر طی کند که این شرایط تردد برای این گونه زائران باید تسهیل شود.

وی گفت: هرچند با همت بخش خصوصی مکان‌ها و وسایل حمل و نقل ویژه زائران ساخته می‌شود، اما این طور نیست که همه زائران بتوانند از آن بهره گیرند، چرا که با افزایش هزینه‌ها سفر زیارتی برای اقشار ضعیف جامعه گران تمام می‌شود.

به گفته وی، راه اندازی قطار سریع السیر برای مشهد توجیه اقتصادی دارد و در جهت تسهیل زیارت است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.