باشگاه خبرنگاران جوان - دولت برای اجرای سیاست‌های حمایت ازخانواده و افزایش جمعیت، تسهیلاتی را برای زوجین در نظر گرفت. یکی از مهم‌ترین این تسهیلات، وام فرزندآوری است که هرساله با مبلغ و شرایط جدیدی ارائه می‌شود. اما به گفته شهروندخبرنگارما مدتی است اعطای این تسهیلات به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام مدت من سه سال پیش برای وام فرزند آوری ثبت نام کردم و متاسفانه هنوز به من نوبت نرسیده است الان پسرم سه سالش شده و بعد از سه سال خودش برای دریافت وام به بانک مراجعه کرده است. لطفا پیگیری کنید تا زودتر این وام به ما تعلق بگیرد.

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