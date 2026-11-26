باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت بازرگانی چین در واکنش به تهدید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای افزایش تعرفه‌های وارداتی این کشور اعلام کرد که پکن حق خود را برای اتخاذ اقدامات متقابل محفوظ می‌داند.

پکن از واشنگتن خواست از «اقدامات یک‌جانبه» دست بردارد و اختلافات تجاری را از طریق گفت‌و‌گو و رایزنی حل‌وفصل کند.

در انتها، سخنگوی وزارت بازرگانی چین تأکید کرد که این کشور برای دفاع از حقوق و منافع مشروع خود، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

واشنگتن روز چهارشنبه از اعمال تعرفه‌های گسترده بر واردات برخی کالا‌ها از چندین شریک تجاری خود خبر داد. چین و ویتنام بیشترین تأثیر را از این تصمیم می‌پذیرند و کشور‌های دیگری از جمله ژاپن، کره جنوبی، هند، اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایوان، تایلند، بنگلادش و کامبوج نیز مشمول تعرفه‌های جدید شده‌اند. اتحادیه اروپا و سوئیس نیز در فهرست قرار دارند.

بر اساس طرح جدید واشنگتن، تعرفه واردات کالا‌های چینی به ۲۰ درصد می‌رسد؛ این رقم علاوه بر تعرفه ۱۰ درصدی مرتبط با موضوع فنتانیل خواهد بود. آمریکا همچنین هشدار داده است در صورتی که پکن به توافق تجاری پیشین پایبند نماند، ممکن است نرخ جدید را دو برابر کند.

فنتانیل یک داروی مخدر و مسکن بسیار قوی است که مصرف غیرمجاز آن به یکی از عوامل اصلی بحران مواد مخدر و مرگ‌ومیر ناشی از اوردوز در آمریکا تبدیل شده است؛ واشنگتن چین را به نقش داشتن در واردات مواد اولیه تولید این ماده متهم می‌کند. پکن بار‌ها اتهام آمریکا را رد کرده و تأکید کرده است که منشأ اصلی بحران فنتانیل، تقاضای داخلی و مشکلات نظارتی در خود آمریکاست.

در همین حال، ویتنام نیز تعرفه‌های جدید را رد کرده و اعلام کرده است که به نتایج اولیه آن پاسخ خواهد داد. سنگاپور هم به مبنای تعیین تعرفه ۲۰ درصدی برای کالا‌های خود اعتراض کرده است. مالزی و کره جنوبی نیز به نرخ‌های اعلام‌شده از سوی واشنگتن انتقاد کرده‌اند.

منبع: فایننشال تایمز