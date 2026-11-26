باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -به مناسبت هفته بسیج و با هدف توسعه فضای سبز، احیای پوشش گیاهی و تقویت فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با مشارکت گسترده بسیجیان، عملیات کاشت دو هزار اصله نهال در منطقه نواران آغاز شد.

مرتضی داودی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم، با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و توان مردمی در حفاظت از محیط زیست اظهار داشت: در راستای پویش سراسری کاشت ۴۸ میلیون اصله نهال، امروز عملیات کاشت در منطقه نواران در شرق قم با حضور گروه‌ها و خانواده‌های بسیجی در حال اجرا است.

وی در ادامه با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در موفقیت طرح‌های منابع طبیعی تصریح کرد: حضور خانواده‌ها و گروه‌های بسیجی در این طرح، نشان‌دهنده عزم اجتماعی برای حفاظت از محیط زیست و توسعه فضای سبز است و این مشارکت می‌تواند الگویی برای سایر طرح‌های زیستمحیطی باشد.

داودی خاطرنشان کرد: پویش سراسری کاشت ۴۸ میلیون اصله نهال، فرصتی برای احیای پوشش گیاهی، مقابله با بیابان‌زایی و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت درختکاری است و استان قم نیز با تمام ظرفیت در این پویش مشارکت دارد.

مقابله با گرد و غبار در قم با کاشت نهال

مرتضی داودی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم، در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت مقابله با پدیده گرد و غبار اظهار داشت: منطقه نواران یکی از کانون‌های گرد و غبار استان و شهر قم محسوب می‌شود و باید با جدیت برای احیای آن تلاش کرد.

وی در ادامه با اشاره به مشارکت مردمی در این طرح تصریح کرد: ما تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از مشارکت مردمی، این منطقه را احیا کنیم و در این عملیات، حدود دو هزار اصله نهال از گونه «طاق» که با شرایط اقلیمی خشک و بیابانی منطقه سازگاری کامل دارد، کاشته می‌شود.

داودی خاطرنشان کرد: استفاده از گونه‌های سازگار با شرایط اقلیمی منطقه، ضمن کاهش مصرف آب، می‌تواند در تثبیت خاک، کاهش گرد و غبار و احیای پوشش گیاهی نواران نقش مؤثری ایفا کند و این طرح با همکاری بسیجیان و خانواده‌های آنان ادامه خواهد یافت.

کاشت نهال در ۱۵ هکتار از نواران قم

مرتضی داودی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم، در ادامه سخنان خود با اشاره به ابعاد عملیات کاشت نهال در منطقه نواران اظهار داشت: این عملیات، حدود ۱۵ هکتار از عرصه‌های این منطقه را پوشش می‌دهد.

وی در ادامه با تأکید بر گستردگی این طرح تصریح کرد: کاشت نهال در این سطح، گامی مهم در راستای احیای پوشش گیاهی، تثبیت خاک و کاهش گرد و غبار در منطقه نواران به شمار می‌رود و نشان‌دهنده عزم جدی برای مقابله با پدیده بیابان‌زایی است.

داودی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نواران یکی از کانون‌های گرد و غبار استان است، اجرای چنین طرح‌هایی در سطح ۱۵ هکتار می‌تواند تأثیر قابل توجهی در بهبود شرایط زیست‌محیطی و کاهش آلودگی هوا داشته باشد و این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

نهال‌ها پس از کاشت رها نمی‌شوند

مرتضی داودی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم، درباره تداوم حیات نهال‌های کاشته‌شده تأکید کرد: ما پویش‌ها را در مناطقی برگزار می‌کنیم که امکان مراقبت و نگهداری آنها فراهم باشد تا نهال‌ها پس از کاشت، به حال خود رها نشوند.

وی در ادامه با تشریح فرآیند نگهداری از نهال‌ها تصریح کرد: پس از اتمام کاشت توسط مردم، عملیات آبیاری توسط اداره انجام می‌شود و برای سال‌های آتی نیز با عقد قرارداد با پیمانکار، حفظ و نگهداری از این نهال‌ها تضمین خواهد شد.

داودی خاطرنشان کرد: این رویکرد، نشان‌دهنده توجه جدی به پایداری طرح‌های درختکاری است و تضمین می‌کند که نهال‌های کاشته‌شده با مشارکت مردمی، در سال‌های آینده به درختان تنومند تبدیل شوند و به احیای پوشش گیاهی و کاهش گرد و غبار کمک کنند.