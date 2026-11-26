فردیس با اشاره به نگرانی‌های موجود درباره آینده مشاغل و جایگاه انسان در اقتصاد مبتنی بر هوش مصنوعی گفت: تحولات دو تا سه سال اخیر نشان داده است که فناوری با چه سرعتی در حال تغییر مناسبات اقتصادی و اجتماعی است. اگر همین شتاب در یک دهه آینده ادامه پیدا کند، بسیاری از فعالیت‌های انسانی با تغییرات اساسی مواجه خواهند شد.

وی با اشاره به گفت‌وگوی یوال نوح هراری، نویسنده کتاب «انسان خردمند»، با مصطفی سلیمان، از مدیران حوزه هوش مصنوعی، اظهار کرد: یکی از نگرانی‌های جدی درباره آینده هوش مصنوعی این است که انسان‌ها به‌تدریج در نظام‌هایی قرار بگیرند که ماشین‌ها و سامانه‌های هوشمند اداره می‌کنند؛ نظام‌هایی که در آن‌ها حتی درک سازوکار پول، بازار و مبادلات اقتصادی برای انسان دشوار می‌شود.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تغییر جایگاه عوامل مؤثر بر اقتصاد جهانی خاطرنشان کرد: در سال ۲۰۱۷ نشریه اکونومیست به تحولات آینده اقتصاد و تغییر جایگاه عوامل اصلی ارزش‌آفرینی اشاره کرده بود. امروز نیز می‌توان مشاهده کرد که داده به یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در اقتصاد جهانی تبدیل شده و جایگاه انرژی و نفت به‌عنوان محور اصلی بسیاری از کسب‌وکارها با تحولات تازه‌ای مواجه شده است.

فردیس با طرح این پرسش که آیا بشر برای نخستین بار با چنین سطحی از نگرانی درباره آینده مشاغل مواجه شده است، گفت: تاریخ فناوری نشان می‌دهد که انقلاب‌های صنعتی و تکنولوژیک همواره با نگرانی‌هایی درباره از دست رفتن مشاغل همراه بوده‌اند؛ با این حال، در بسیاری از موارد، فناوری به‌جای حذف کامل فرصت‌های شغلی، ماهیت مشاغل و ترکیب نیروی کار را تغییر داده است.

وی با اشاره به مراکز تلفن در آمریکا طی دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ میلادی بیان کرد: در آن دوران، هزاران نفر در سالن‌های بزرگی مشغول فعالیت بودند و وظیفه آن‌ها برقراری ارتباط تلفنی از طریق اتصال دستی خطوط بود. با پیشرفت فناوری و تغییر شیوه ارتباطات، نگرانی گسترده‌ای درباره از بین رفتن این مشاغل شکل گرفت.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران افزود: در آن مقطع، حدود ۳۰۰ هزار نفر در این مراکز مشغول به کار بودند و طبیعی بود که با توسعه فناوری، آینده شغلی خود را در معرض تهدید ببینند. با این حال، تحول فناوری به تغییر ترکیب مشاغل منجر شد و در کنار کاهش نیاز به برخی فعالیت‌های اپراتوری، تقاضا برای مهندسان و تکنسین‌ها افزایش یافت.

فردیس با اشاره به ورود ماشین‌آلات کشاورزی به مزارع نیز اظهار کرد: پیش از مکانیزه شدن کشاورزی، بخش بزرگی از فعالیت‌های مزارع با نیروی بدنی انسان انجام می‌شد. ورود نخستین تراکتورها، کمباین‌ها و ماشین‌آلات کشاورزی نگرانی‌هایی درباره آینده نیروی کار ایجاد کرد؛ چراکه ماشین‌آلات می‌توانستند بخشی از فعالیت‌هایی را انجام دهند که پیش‌تر به تعداد زیادی نیروی انسانی نیاز داشت.

وی تأکید کرد: تجربه انقلاب‌های فناورانه گذشته نشان می‌دهد که تغییرات تکنولوژیک لزوماً به معنای حذف کامل انسان از چرخه اقتصاد نیست، بلکه می‌تواند به تغییر ماهیت فعالیت‌ها، مهارت‌های موردنیاز و ساختار اشتغال منجر شود.

دو مزیت انسانی که هنوز ماشین‌ها در اختیار ندارند

فردیس با بیان اینکه ابعاد تحولات پیش‌روی فناوری و هوش مصنوعی به‌سادگی قابل درک نیست، گفت: حجم و سرعت تغییراتی که در حوزه فناوری در حال وقوع است، حتی از قدرت تصور و پیش‌بینی بسیاری از انسان‌ها فراتر می‌رود. با وجود این، انسان همچنان ظرفیت‌هایی دارد که می‌تواند در مواجهه با این تحولات به آن‌ها تکیه کند.

وی نخستین مزیت انسان در مقایسه با ماشین‌ها را توانایی درک زمینه و بستر موضوعات (Context) دانست و خاطرنشان کرد: انسان می‌تواند فراتر از اطلاعات صریح، روابط میان موضوعات و خطوط نانوشته را درک کند. ماشین‌ها بر اساس داده‌هایی که با آن‌ها آموزش دیده‌اند عمل می‌کنند، اما در بسیاری از موقعیت‌ها برای فهم شرایط، زمینه‌ها و جزئیات پنهان یک مسئله به درکی فراتر از داده‌های موجود نیاز است.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران، هوش هیجانی، همدلی و توانایی برقراری ارتباط انسانی را دومین مزیت انسان عنوان کرد و گفت: ممکن است یک ماشین بتواند زبان انگلیسی را با کیفیتی بالاتر از بسیاری از معلمان به یک دانش‌آموز آموزش دهد، اما وقتی همان دانش‌آموز پیش از امتحان دچار اضطراب می‌شود، نقش عاطفی و حمایتی یک انسان همچنان اهمیت دارد.

فردیس برای توضیح این موضوع به تجربه شخصی خود اشاره کرد و افزود: ممکن است یک ماشین بتواند پاسخ مناسبی برای ایمیل اعتراضی یک کارمند ناراضی تهیه کند و حتی پاسخی ظاهراً همدلانه ارائه دهد، اما هنوز نمی‌تواند به‌جای مدیر سازمان، کارمند را به اتاق خود دعوت کند، به صحبت‌های او گوش دهد، با او ارتباط چشمی برقرار کند، در صورت بروز اشتباه عذرخواهی کند و با گفت‌وگویی انسانی انگیزه او را برای ادامه فعالیت افزایش دهد.

وی همچنین خلاقیت و توانایی طرح پرسش‌های درست را از دیگر ظرفیت‌های متمایزکننده انسان دانست و تأکید کرد: در شرایط فعلی، ماشین‌ها در ارائه پاسخ‌های مناسب توانمندی بالایی دارند، اما طرح پرسش‌های درست و خلاقانه همچنان یکی از مهم‌ترین مزیت‌های انسان است. انسان می‌تواند با طرح پرسش‌های متفاوت و ساختارشکنانه، چارچوب یک مسئله را تغییر دهد و مسیر تازه‌ای برای حل آن پیدا کند.

سه تغییر ضروری در نگرش مدیران برای ورود به عصر هوش مصنوعی

فردیس در ادامه با خطاب قرار دادن مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها، سه تغییر اساسی در نگرش سازمانی را برای مواجهه با تحولات هوش مصنوعی ضروری دانست.

وی نخستین تغییر را عبور از الگوی استخدام و همکاری با نیروهایی دانست که در تمام دوران فعالیت حرفه‌ای خود به مجموعه‌ای ثابت از مهارت‌ها متکی هستند و بیان کرد: سازمان‌های آینده به افرادی نیاز دارند که یادگیری مستمر را بخشی جدایی‌ناپذیر از کار خود بدانند. نیروی انسانی باید این باور را داشته باشد که متوقف کردن فرایند یادگیری، به معنای واگذاری تدریجی جایگاه خود به ماشین‌هاست.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران دومین تغییر را توجه به توانمندی تیم‌های ترکیبی متشکل از انسان‌ها و عامل‌های هوش مصنوعی (AI Agents) عنوان کرد و گفت: مفهوم تیم در سازمان‌های آینده تغییر خواهد کرد. تیم دیگر فقط به چند نیروی انسانی محدود نمی‌شود که در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند؛ بلکه ممکن است یک یا دو نفر به همراه یک یا دو عامل هوش مصنوعی، مجموعه‌ای را تشکیل دهند که مسئولیت پیشبرد یک فعالیت و رساندن آن به نتیجه را بر عهده دارد.

وی افزود: مدیران باید به‌جای تمرکز صرف بر مهارت‌های فردی کارکنان، توانایی همکاری و ترکیب ظرفیت‌های انسان و عامل‌های هوشمند را در نظر بگیرند. در چنین ساختاری، نحوه تقسیم وظایف و همکاری میان نیروی انسانی و ابزارهای هوشمند اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

فردیس سومین تغییر ضروری را عبور از تمرکز بر انجام صحیح وظایف و حرکت به سمت تقویت قدرت قضاوت و تصمیم‌گیری نیروی انسانی دانست و خاطرنشان کرد: سازمان‌ها بیش از گذشته به افرادی نیاز دارند که بتوانند قضاوت‌های درست داشته باشند، تصمیم‌های مناسب بگیرند و در سیاست‌گذاری‌های سازمانی نقش مؤثری ایفا کنند. به همین دلیل، مدیران باید فضای لازم را برای تصمیم‌گیری و اعمال قضاوت حرفه‌ای در اختیار کارکنان قرار دهند.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران در جمع‌بندی سخنان خود با اشاره به مسئولیت مدیران در مواجهه با تحولات فناوری اظهار کرد: امروز می‌توان آغاز دوره تازه‌ای از تغییرات سازمانی را در نظر گرفت؛ دوره‌ای که در آن هوش مصنوعی و فناوری فرصت‌های گسترده‌ای پیش روی کسب‌وکارها قرار می‌دهند، اما هم‌زمان مسئولیت‌های بیشتری نیز برای مدیران ایجاد می‌کنند.

فردیس تأکید کرد: به‌جای اینکه فقط از هوش مصنوعی بترسیم یا در برابر تحولات آن تسلیم شویم، باید زمان و انرژی خود را صرف شناخت مسئولیت‌هایی کنیم که در این دوره بر عهده داریم.