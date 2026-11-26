باشگاه خبرنگاران جوان - محققان گزارش دادند که افراد بین ۱۸ تا ۲۴ سال با مشکلات خلقی که به‌ندرت از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، وضعیت روانی سالم‌تری دارند.

تیم تحقیق به سرپرستی «دای هی‌هان»، استادیار علوم رفتاری، اجتماعی و آموزش بهداشت در دانشگاه اموری در آتلانتا، نتیجه‌گیری کرد: «یافته‌ها نشان می‌دهند که کاهش استفاده از رسانه‌های اجتماعی ممکن است یک هدف قابل تغییر برای پیشگیری و مداخله زودهنگام در بزرگسالان جوان با علائم بالا و استفاده مکرر باشد.»

محققان گفتند، تحقیقات قبلی استفاده مکرر از رسانه‌های اجتماعی را با آنچه که پزشکان «مشکلات درونی‌سازی» می‌نامند، مرتبط دانسته‌اند، که در آن پریشانی عاطفی درونی منجر به علائم افسردگی یا اضطراب می‌شود.

به‌گفته محققان، با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا کاهش استفاده از رسانه‌های اجتماعی به جوانانی که در حال حاضر با مشکلات خلقی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند کمک می‌کند یا خیر. برای مطالعه جدید، محققان از داده‌های ارزیابی دخانیات و مطالعه سلامت استفاده کردند که از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ اجرا شد. اگرچه این مطالعه عمدتاً برای بررسی اثرات تنباکو بر سلامتی انجام شد، اما این مطالعه همچنین استفاده از رسانه‌های اجتماعی و سلامت روان شرکت‌کنندگان را هم ردیابی کرد.

محققان در این مطالعه روی تقریباًً ۲۴۰۰ جوان با سطوح بالاتر مشکلات درونی‌سازی تمرکز کردند که همچنین در طول برنامه روزانه خود به‌طور مکرر از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند.

نتایج نشان داد کسانی که رسانه‌های اجتماعی را کاهش داده بودند با بهبود علائم افسردگی، اضطراب و استرس خود مواجه شدند.

«عاتقه اسماعیل»، روانپزشک در مرکز پزشکی نورث ول کوهن در نیویورک، گفت: «این نتایج شواهد محکمی را ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد کنار گذاشتن رسانه‌های اجتماعی ممکن است به بزرگسالان جوانی که با مشکلات سلامت روان دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند کمک کند.»

اسماعیل گفت: «لایک‌ها، کامنت‌ها و اشتراک‌گذاری‌هایی که مردم از طریق رسانه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند، به مغز آنها دوپامین می‌دهد، یک ماده شیمیایی مغز که پاداش و انگیزه را تعدیل می‌کند.»

او گفت: «این وضعیت باعث تقویت تعامل و این نوع بررسی‌های اجباری می‌شود که ما گاهی اوقات نوجوانان و بزرگسالان جوان و همچنین بزرگسالان را می‌بینیم که انجام می‌دهند.»

اسماعیل افزود: «با این مشکل در قطع ارتباط، و حتی نوعی برنامه‌ریزی و تمایل بیشتر به این پاداش‌های دوپامین، نوجوانان به استفاده از رسانه‌های اجتماعی، گاهی‌اوقات تا دیروقت یا شب ادامه می‌دهند. این‌کار باعث اختلال در روال عادی خواب و زمان خواب، تکالیف و زمان مطالعه و زمان کار و گاهی‌اوقات حتی اجتماعی شدن افراد می‌شود.»

او گفت که این اختلالات می‌تواند عملکرد مدرسه، خواب، تغذیه سالم، ورزش را مختل کند و ممکن است به استرس، اضطراب و افسردگی منجر شود یا بدتر کند.

با این حال، محققان هشدار دادند که ترک رسانه‌های اجتماعی برای جوانان افسرده یا مضطرب ممکن است امری دشوار باشد.

اسماعیل افزود: «تنظیم پنجره‌های زمانی خاص برای استفاده از رسانه‌های اجتماعی می‌تواند کمک کند به‌ویژه برای افرادی که تمایل دارند به‌مرور زمان در شبکه‌های اجتماعی بپردازند یا تمایل دارند برای مدت طولانی در رسانه‌های اجتماعی حضور داشته باشند تا جایی که در عملکرد روزمره آنها اختلال ایجاد نکند».

منبع: مهر