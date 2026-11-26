باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت امور خارجه ایتالیا اعلام کرد در پی وقوع انفجاری در کویت که در شرکت صنایع دفاعی «راین متال» صورت گرفته، دو تکنسین ایتالیایی جان خود را از دست دادند.

خبرگزاری فرانسه می‌گوید که انفجار بر اثر حمله پهپادی رخ داده است.

شرکت راین‌متال یک شرکت صنایع دفاعی آلمانی است که در زمینه تولید تجهیزات و سامانه‌های نظامی فعالیت می‌کند. گفته شده دو فرد کشته شده از کارکنان ایتالیایی این شرکت بودند که در یکی از مراکز آن در کویت مشغول به کار بودند.

پیش‌تر، وزارت دفاع کویت مدعی شده بود که در پی رهگیری حمله یک «پهپاد ایرانی»، چهار نفر بر اثر سقوط بقایای پهپاد زخمی شده‌اند.

با این حال، مقامات رسمی کشورمان هنوز این ادعا را تایید یا رد نکرده‌اند.

پیش از این و در ۲۷ آبان، ارتش ایران اعلام کرد مواضع و تأسیسات پهپادی و موشکی آمریکا در پایگاه هوایی علی السالم کویت را هدف قرار داده است. در آن زمان ارتش گفت که این حمله به دلیل هدف قرار دادن جزیره قشم توسط ارتش آمریکا صورت گرفته است.

منبع: الجزیره