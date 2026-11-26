باشگاه خبرنگاران جوان - با تغییر سبک زندگی و افزایش هزینه‌های مرتبط با زیبایی و امکانات دیجیتال، این پرسش مطرح می‌شود که آیا شوهر از نظر شرعی موظف است هزینه‌هایی فراتر از مخارج متعارف زندگی همسرش را پرداخت کند؟

در همین زمینه، از آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر شهید درباره شمول نفقه نسبت به هزینه‌های غیرضروری زندگی از جمله خرید تلفن همراه هوشمند، بسته‌های اینترنتی و مخارج پزشکی غیرضروری مانند عمل‌های زیبایی سؤال شده است.

ایشان در پاسخ بیان کردند: به‌طور کلی، مخارج زندگی همسر از قبیل مسکن، لباس، وسایل زندگی، غذا و مانند آن، در حد شأن امثال آن زن بر عهده شوهر است و مازاد بر آن، جزو نفقه واجب محسوب نمی‌شود.

منبع: فارس