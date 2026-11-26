باشگاه خبرنگاران جوان - تصور کنید در اوج چله تابستان و زیر تیغ آفتاب داغ کویر، کسی یک گلدان نهال پسته به شما هدیه می‌دهد. از روی عشق و برای این‌که گیاه ظریف نسوزد، آن را می‌آورید داخل خنکای خانه؛ درست روبه‌روی باد کولر، خاکش را پاک و شیرین می‌کنید و روزی چند لیوان آب زلال و یخ پای آن می‌ریزید؛ چون خودتان این شرایط را دوست دارید. اما نتیجه چیست؟ چند هفته بعد، نهال در اوج مراقبتِ عاشقانه شما خشک می‌شود و می‌میرد!

این تصویر تلخ و شگفت‌انگیز، حکایت خیلی از زندگی‌های مشترک و رابطه‌های والد و فرزندی امروز ماست؛ جایی که آدم‌ها عاشق یکدیگرند، اما روابطشان به جای شکوفایی، فرسوده و خشک می‌شود.

فاطمه قنبری، پژوهشگر خانواده و روان‌شناسی اسلامی، این‌بار، دست روی همین گره اساسی گذاشته و تفاوت باریک میان «عشق مالکانه» و «عشق امانت‌دارانه» را در سبک زندگی خانوادگی تبیین می‌کند.

پیوند‌ها بر عشق بنا می‌شوند، پس گره کار کجاست؟

این روانشناس می‌گوید: «تشکیل خانواده اساساً بر پایه عشق و کشش میان دو طرف است؛ یعنی وقتی دو نفر وارد زندگی مشترک می‌شوند، بنای زندگی‌شان را بر این می‌گذارند که همدیگر را دوست داشته باشند و به هم مهر بورزند. از سوی دیگر، مگر ممکن است پدر و مادری جز عشق به فرزندشان و جز خیر و نیکی برای او چیزی بخواهند؟ بنابراین شالوده و اساس ارتباطات در خانواده مهر، عاطفه و محبت است؛ جز این نیست و بنای همه ما در خانواده بر همین محبت‌ورزی است. اما درست در همین نقطه، پای مفهومی خطرناک به نام مالکیت به میان می‌آید.»

محبت بر اساس طبع من، نه نیاز تو!

فاطمه قنبری در توصیف مالکیت و سم مهلکی که در ترکیب با محبت می‌سازد می‌گوید: «مالکیت یعنی چه؟ مالکیت یعنی من عشق و محبتم را بر اساس زاویه دید، سلیقه و نیاز‌های خودم ابراز می‌کنم، نه بر مبنای دیدگاه و ویژگی‌های مخاطبم!

دقیقاً مثل این می‌ماند که در اوج گرمای ۵۰ درجه تابستان، همه ما از آفتاب تند گریزانیم؛ ترجیح می‌دهیم در خنکای خانه و زیر باد کولر بنشینیم و آب خنک و گوارا بنوشیم. حالا فرض کنید کسی به ما یک نهال پسته هدیه بدهد. من این نهال را عمیقاً دوست دارم، اما، چون می‌بینم خودم در گرما اذیت می‌شوم، همان شرایطی را که برای خودم می‌پسندم برای او هم فراهم می‌کنم؛ یعنی نهال را می‌آورم داخل اتاق، زیر باد مستقیم کولر، روزی چهار پنج لیوان آب خنک و شیرین به پای آن می‌ریزم، خاکش را کاملاً عاری از نمک می‌کنم و نمی‌گذارم آفتاب ببیند! استدلالم هم این است که، چون آفتاب مرا می‌سوزاند، حتماً نهال را هم می‌آزارد.

نتیجه چه خواهد شد؟ نیت من کاملاً خیر بوده، به این نهال پسته مهر داشته‌ام و تمام توانم را برای رشدش گذاشته‌ام، اما اگر کسی این گیاه را بشناسد، می‌داند که نهال پسته کم‌کم پژمرده می‌شود، می‌پوسد و هرگز به بار نمی‌نشیند. این دقیقاً مدل مدیریت با نگاه مالکیت در خانه است؛ نیت‌ها خیر و پر از عشق است، اما خروجی آن تخریب و آسیب است.»

راه‌حل روان‌شناسی اسلامی و هنر امانت‌داری

قنبری در مقابل نگاه مالکانه، از الگویی متفاوت در روابط خانوادگی سخن می‌گوید: «در نقطه مقابل این رویکرد، روش درست و اصیل ارتباطی قرار دارد که می‌توان آن را روش امانت‌داری نامید.

امانت‌داری یعنی باور داشته باشم مخاطب من

چه همسرم و چه فرزندم شاکله، سرشت و ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد خود را دارد و من موظفم این ویژگی‌ها را عمیقاً بشناسم و متناسب با ذات او اقدام کنم.

نهال پسته دقیقاً به همان آفتاب ۵۰ درجه کویر نیاز دارد، عطش آفتاب و گرمای زیاد می‌خواهد، آبیاری‌اش باید هر دو هفته یک‌بار باشد و حتی خاکش نیازمند شوره‌زار و نمک است. تنها در چنین بستر و احترامی به شاکله است که نهال پسته جان می‌گیرد، بارور می‌شود و ثمره شیرین و ارزشمندش را به شما پیشکش می‌کند.»

زبان محبت مخاطبت را ترجمه کن!

باور این روان‌شناس، دوست داشتن دیگران زمانی به محبت مؤثر و سازنده تبدیل می‌شود که بتوانیم نیاز‌های عاطفی آنها را از زاویه نگاه خودشان بشناسیم. «ثمره وجودی هر انسانی، چشیدن محبت از زاویه دید خودش است، نه از عینک طرف مقابل.

اگر اعضای خانواده یاد بگیرند محبت را از چشمِ مخاطب بفهمند، ساختار زندگی دگرگون می‌شود؛ زن بداند محبت واقعی از دیدگاه یک مرد چیست، مرد بشناسد که محبت از نگاه روحی و عاطفی یک زن چگونه تعریف می‌شود، و والدین نیاز‌های عاطفی متناسب با سن فرزندانشان را تفکیک کنند؛ محبت برای یک نوزاد یک زبان دارد، برای کودک ۲ تا ۶ سال زبانی دیگر، و برای فرزند دبستانی یا نوجوان افق و زبانی کاملاً متفاوت می‌طلبد.

وقتی ابراز محبت متناسب با بستر نیاز‌های واقعی مخاطب صورت بگیرد، دیگر اصطکاک و تقابلی در خانه شکل نمی‌گیرد، فاصله‌ها روزبه‌روز کوتاه‌تر شده و عمق صمیمیت بیشتر می‌شود.»

از شکاف تا همگرایی و الگوسازی ناخودآگاه

این پژوهشگر خانواده در ادامه، به پیامد‌های متفاوت دو رویکرد مالکیت و امانت‌داری در فضای خانواده می‌پردازد: «تفاوت این دو نگرش بسیار شفاف است: نتیجه نگرش مالکیت با وجود همه نیت‌های خیر و عاشقانه‌اش به درگیری، تقابل، دلخوری و فاصله گرفتن اعضا از یکدیگر ختم می‌شود. اما دستاورد امانت‌داری، همدلی عمیق، امنیت روانی و نزدیک‌تر شدن قلب‌هاست. در فضای امانت‌داری، زن و شوهر به مرور هم‌مسیر می‌شوند و از یکدیگر آرامش و الگو می‌گیرند؛ و زیباتر آن‌که در کنار این پیوند، فرزندان نیز به شکلی کاملاً طبیعی و ناخودآگاه شروع به الگوپذیری از والدین می‌کنند؛ پدیده‌ای مبارک که بدون زور، سرزنش و تحکم، ثمره شیرین یک نگاه اصیل به مهرورزی در خانواده است.»

منبع: فارس