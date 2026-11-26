باشگاه خبرنگاران جوان - یازدهمین جلسه کارگروه نظارت و رصد عملیاتی پروژه راه‌آهن در حال ساخت چابهار-زاهدان، با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و مسئولان اجرایی مربوطه برگزار شد.

این نشست با حضور هوشنگ بازوند، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، عبدالرضا عابد، رئیس قرارگاه و محمد رستمی، مدیرعامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و در ارتباط ویدئوکنفرانسی با سایر عوامل اجرایی در محل پروژه در چابهار برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت عملیات اجرایی پروژه، روند تأمین منابع مالی متناسب با برنامه زمان‌بندی، تأمین سوخت ناوگان روسازی، تجهیز کارگاه‌ها به ماشین‌آلات و ناوگان مورد نیاز، تأمین مصالح و میزان پیشرفت عملیات اجرایی بررسی شد.

همچنین، روند احداث ساختمان ایستگاه‌های مسافری نیکشهر و چابهار و نیازمندی‌های اجرایی پروژه مورد ارزیابی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع موانع، تقویت ظرفیت‌های اجرایی و تسریع در پیشرفت عملیات اتخاذ شد.

تأکید وزیر بر پایش مستمر و تحقق برنامه زمان‌بندی

وزیر راه و شهرسازی در این نشست با تأکید بر پایش مستمر برای تحقق برنامه زمان‌بندی راه‌آهن چابهار–زاهدان، تسریع در اجرای این خط ریلی را خواستار شد.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های متولی و عوامل اجرایی پروژه، بر پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه و انطباق روند تأمین منابع و تجهیزات با برنامه زمان‌بندی تأکید کرد.

فرزانه صادق با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این پروژه با تلاش جهادی، پایش مستمر و تمرکز بر تسریع روند اجرا با جدیت دنبال می‌شود، گفت: تحقق برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده برای تکمیل راه‌آهن چابهار–زاهدان، مورد تأکید رئیس‌جمهور است و باید با پیگیری مستمر، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و رفع به‌موقع موانع اجرایی، روند پیشرفت پروژه با جدیت دنبال شود.

وی تأکید کرد: شناسایی و رفع موانع اجرایی و تأمین نیازهای پروژه، مهم‌ترین اقدامات برای پیشرفت عملیات اجرایی مطابق برنامه زمان‌بندی است که نیازمند تلاش شبانه‌روزی تمام عوامل اجرایی پروژه است.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: جلسات این کارگروه به‌صورت هفتگی ادامه دارد تا روند پیشرفت پروژه به‌طور مستمر پایش و تصمیمات مورد نیاز برای رفع موانع و سرعت‌بخشی به عملیات در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتخاذ شود.

گفتنی است طرح راه‌آهن چابهار-زاهدان، با هدف توسعه ریلی شرق کشور، اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی، توسعه سواحل مکران و ایجاد کریدور ترانزیتی شمال-جنوب در شرق کشور برای اتصال آسیای میانه و افغانستان به آب‌های آزاد اقیانوسی، به طول ۶۲۸ کیلومتر در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.این طرح ریلی از بندر چابهار آغاز می‌شود و پس از عبور از شهرهای نیکشهر، ایرانشهر و خاش، به شهر زاهدان می‌رسد.

پیشرفت راه‌آهن چابهار ـ زاهدان در برخی بخش‌ها تا ۲۰ درصد از برنامه جلوتر است

عبدالرضا عابد، رئیس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در حاشیه یازدهمین جلسه پایش هفتگی پروژه راه‌آهن چابهار ـ زاهدان، گفت: پیشرفت عملیات اجرایی راه‌آهن چابهار ـ زاهدان در برخی بخش‌ها تا ۲۰ درصد از برنامه زمان‌بندی جلوتر است.

وی با اشاره به روند مطلوب اجرای این پروژه اظهار کرد: خوشبختانه با توکل به خدا و عزم و اراده‌ای که برای اجرای این پروژه وجود دارد، کارها به خوبی پیش می‌رود و بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، در بیشتر بخش‌های مسیر از برنامه و تعهدات پیش‌بینی‌شده جلوتر هستیم.

رئیس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء افزود: در برخی بخش‌های پروژه میزان پیشرفت از برنامه ۱۰ تا ۱۵ درصد و در بعضی بخش‌ها تا ۲۰ درصد بیشتر است که این وضعیت از نظر زمان‌بندی، سرعت اجرای عملیات و کیفیت کار امیدوارکننده است.

عابد با تأکید بر تداوم نظارت و پیگیری روند اجرای پروژه تصریح کرد: امیدواریم با استمرار جلسات پایش و رصد مستمر عملیات اجرایی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء به وعده خود عمل کند و راه‌آهن چابهار ـ زاهدان مطابق برنامه اعلام‌شده، هم‌زمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افتتاح شود.