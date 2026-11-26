باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت دفاع کویت روز پنجشنبه اعلام کرد در پی عملیات ایران علیه یکی از مراکز حیاتی این کشور، چهار نفر زخمی و خسارات مادی به بار آمده است.

سعود عبدالعزیز العطوان، سخنگوی وزارت دفاع کویت در این خصوص ادعا کرد: «نیرو‌های مسلح امروز تعدادی پهپاد متخاصم را در حریم هوایی کویت رصد کردند و با آنها مقابله کردند.»

این مقام کویتی در ادامه ادعا کرد که عملیات ایران به یکی از مراکز حیاتی کویت منجر به اصابت ترکش‌هایی شد که چهار نفر را زخمی کرد. به گفته او، در میان مجروحان یک شهروند کویتی، دو شهروند ایتالیایی و یک شهروند پاکستانی حضور دارند.

شایان ذکر است که کویت درحالی مدعی اصابت ترکش‌های پهپادهای ایرانی و مجروح شدن چهار نفر است که ایتالیا اعلام کرده است که دو کارمند ایتالیایی در تاسیسات هدف گرفته جان باخته اند!

منبع: آناتولی