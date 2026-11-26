باشگاه خبرنگاران جوان - یکصدو چهل و پنجمین نشست کمیسیون ایمنی راه‌ها با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، مهران قربانی، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان دستگاه‌ها و ارگان‌های مرتبط اعم از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، پلیس راه و پلیس راهور، دادستانی کل کشور، وزارت آموزش و پرورش و شرکت‌خای مرتبط با حوزه حمل و نقل مسافری برگزار شد و موضوعات مرتبط با ایمنی ناوگان، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و بررسی ابعاد فنی تصادفات را مطرح کردند.

پیگیری اقدامات اجرایی برای کاهش تصادفات جاده‌ای

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به برگزاری چهار جلسه هیأت وزیران طی دو هفته گذشته با محوریت تصادفات و تلفات جاده‌ای، بر ضرورت تبدیل مباحث کارشناسی به اقدامات اجرایی تأکید کرد.

وی خواستار تدوین بسته‌ای مشترک برای پایش مضاعف ناوگان اتوبوسی حمل‌ونقل بین‌شهری در دو تا سه ماه آینده و پیگیری موضوع امنیت جاده‌ها شد.

صادق همچنین تأکید کرد: پیشنهادهای اجرایی دستگاه‌های مرتبط برای رفع موانع و آسیب‌شناسی اجرای مقررات موجود، ظرف یک هفته جمع‌بندی شود تا موضوعات در حدود اختیارات کمیسیون و شورای عالی ایمنی راه‌ها پیگیری و موارد نیازمند تصمیم‌گیری در هیئت وزیران مطرح شود.

سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، نیز با اشاره به تجربه ساماندهی ناوگان اتوبوس‌های راهیان نور، پیشنهاد کرد: کارگروهی مشترک برای بازرسی و ارزیابی وضعیت اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های مورد استفاده در مجموعه‌های صنعتی و تولیدی تشکیل شود و شرکت‌های فاقد ناوگان استاندارد، از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های حمل‌ونقل ایمن استفاده کنند.

وی همچنین بر آغاز نظارت‌ها از ماه‌های پیش از نوروز و تقویت اقدامات انتظامی برای تأمین امنیت جاده‌ها و تردد کامیونداران تأکید کرد.

سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به ارتباط بخشی از تصادفات جمعی اتوبوس‌ها با ناوگان متعلق به مجموعه‌های صنعتی و تولیدی، پیشنهاد تدوین دستورالعمل مستقل برای سرویس جابه‌جایی کارکنان این مجموعه‌ها را مطرح کرد.

مهران قربانی، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، نیز با انتقاد از محدود شدن نقش برخی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری به صدور صورت‌وضعیت، خواستار افزایش مسئولیت‌پذیری این شرکت‌ها در قبال وضعیت فنی خودروها و عملکرد رانندگان شد.

وی آموزش مدیران فنی و آشنایی شرکت‌ها با روش‌ها و فناوری‌های جدید ایمنی را از راهکارهای تقویت نظارت دانست.

در بخش دیگری از نشست، نماینده دادستانی کل کشور بر ضرورت نظارت بر اجرای مقررات جابه‌جایی کارکنان تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش مستند از تخلفات دستگاه‌ها و شرکت‌هایی شد که الزامات قانونی را رعایت نمی‌کنند. وی همچنین به امکان پیگیری ترک فعل مدیران و مسئولان از سوی دادستانی‌های استان‌ها اشاره کرد.

همچنین موضوعاتی از جمله آشکارسازی ادوات کشاورزی در جاده‌ها، ضوابط ایمنی سرویس مدارس و اردوهای دانش‌آموزی و ضرورت استفاده از شرکت‌های معتبر حمل‌ونقل برای جابه‌جایی دانش‌آموزان بررسی شد.