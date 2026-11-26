باشگاه خبرنگاران جوان - هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در حاشیه یازدهمین جلسه پایش هفتگی پروژه راه‌آهن چابهار ـ زاهدان، گفت: عملیات ریل‌گذاری مسیر ۴۸۰ کیلومتری راه‌آهن چابهار ـ زاهدان حدود ۴۰ روز پیش به پایان رسید و این پروژه اکنون به پیشرفت فیزیکی ۹۶ درصدی رسیده است.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه اظهار کرد: راه‌آهن چابهار ـ زاهدان یکی از ابرپروژه‌های زیرساختی کشور است که از نظر اقتصادی و نقش آن در تکمیل کریدورهای حمل‌ونقل اهمیت بسیار زیادی دارد و رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی نیز تأکید ویژه‌ای بر اجرای آن دارند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با اشاره به آغاز ریل‌گذاری این مسیر در آبان‌ ۱۴۰۳ از خاش افزود: عملیات ریل‌گذاری مسیر ۴۸۰ کیلومتری حدود ۴۰ روز پیش به پایان رسید که به اعتقاد من، یک رکورد بی‌نظیر یا دست‌کم کم‌نظیر در حوزه ریل‌گذاری کشور و در دولت چهاردهم محسوب می‌شود.

بازوند با بیان اینکه پروژه اکنون حدود ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تصریح کرد: بر اساس برنامه ابلاغی وزیر راه و شهرسازی، باید تا پایان دی ماه پروژه را به اتمام برسانیم و با توجه به روند اجرای کار، حتی این احتمال وجود دارد که پیش از پایان دی ماه آماده بهره‌برداری شود.

وی با اشاره به نظارت مستمر بر روند اجرای این طرح گفت: پروژه راه‌آهن چابهار ـ زاهدان به صورت مستمر از سوی دفتر وزیر راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور رصد می‌شود و در داشبورد مدیریتی رئیس‌جمهور نیز قرار دارد. زمان دقیق افتتاح آن با هماهنگی وزیر راه و شهرسازی و رئیس‌جمهور تعیین خواهد شد.