باشگاه خبرنگاران جوان - خرید لاستیک خودرو یکی از آن خرید‌های بزرگی است که دیریازود سراغ هر راننده‌ای می‌آید. بیشتر ما وقتی به لاستیک‌فروشی می‌رسیم، با یک جمله ساده کار را تمام می‌کنیم: «لاستیک برای ماشینم می‌خوام». اما ماجرا با ترک‌کردن فروشگاه تمام نمی‌شود؛ آنجایی که خیلی‌ها متضرر می‌شوند، بعد از خرید و در ماه‌های استفاده است. دانستن چند نکته ساده هم شما را از یک مصرف‌کننده معمولی به یک خریدار هوشمند تبدیل می‌کند و هم عمر لاستیکتان را دوچندان می‌کند؛ بدون اینکه هزینه‌ای اضافی روی دستتان بگذارد.

لاستیک شما حرف می‌زند؛ زبانش را یاد بگیرید

لاستیک‌ها درست مثل یک دستگاه دیاگ زنده، وضعیت سلامت فنی خودرو را روی آج‌های خود ثبت می‌کنند. این اطلاعات خام نیست، بلکه راهنمای حیاتی شما برای یک انتخاب درست و مراقبت اصولی است. فرقی نمی‌کند خودروی شما یک سواری اقتصادی باشد یا یک شاسی‌بلند لوکس؛ این نشانه‌ها برای همه یکسان سخن می‌گویند.

راز اول: تاریخ تولید، مهم‌تر از نو بودن ظاهری

لاستیک تاریخ انقضا دارد. جنس لاستیک به‌مرورزمان، حتی در بهترین انبار‌های سرپوشیده، به‌تدریج خشک و شکننده شده و چسبندگی استانداردش را از دست می‌دهد. روی دیواره هر تایر یک کد چهاررقمی داخل قاب بیضی‌شکل (کد DOT) حک شده که دو رقم اول آن نشان‌دهنده هفته و دو رقم دوم معرف سال میلادی ساخت است؛ به‌عنوان نمونه کد `۲۵۲۳` یعنی تایر در هفته بیست‌وپنجم سال ۲۰۲۳ تولید شده است. به‌عنوان یک قانون طلایی، لاستیکی را که بیش از دو سال از ساخت آن گذشته انتخاب نکنید، حتی اگر با تخفیف‌های وسوسه‌کننده به شما پیشنهاد شود.

راز دوم: رمزگشایی از خطوط سایش؛ وقتی آج لاستیک عیب ماشین را لو می‌دهد

سطح تماس تایر دقیق‌ترین گزارشگر سلامت سیستم تعلیق، ترمز و تنظیم چرخ‌هاست و هر مدل ساییدگی، پیام مشخصی به همراه دارد:

کچل شدن وسط لاستیک: اگر مرکز آج تایر زودتر از کناره‌ها صاف شده، تایر با باد بیش از حد استاندارد کار کرده است؛ همیشه فشار باد سرد را طبق برچسب لچکی درِ راننده تنظیم کنید و سلامت والف تایر را بسنجید.

خورده شدن هر دو لبه بیرونی (شانه‌ها): نشانه‌ای قطعی از رانندگی با باد کمتر از حد استاندارد، اضافه‌بار مستمر یا افت تدریجی باد است که دیواره‌های تایر را تحت‌فشار مضاعف می‌گذارد.

ساییده شدن فقط یک لبه (داخلی یا خارجی): این حالت بیانگر انحراف زاویه کمبر (کجی چرخ نسبت به خط عمود) و نیاز فوری به تنظیم فرمان است؛ البته فرسودگی سیبک، بوش، طبق، فنر یا پیچیدن‌های بسیار تند با سرعت بالا نیز می‌توانند این خطای سایش را بسازند.

سایش پره‌ای و پله‌ای شکل (تیز شدن یک لبه آج): وقتی دستتان را روی آج بکشید و لبه‌ها شبیه تیغه اره یا پره حس شوند، زاویه دهانه‌بسته یا دهانه‌باز چرخ‌ها (Toe) به‌هم‌خورده و اتصالات فرمان نیاز به آچارکشی و میزان‌فرمان دارد.

سایش فنجانی و موج‌دار (چاله‌های زنجیره‌ای دور تایر): نشانه‌ای کلاسیک از ضعف یا خرابی کمک‌فنر‌ها و استرات است که باعث پریدن تایر روی آسفالت شده و همراه با نابالانس بودن چرخ، چاله‌های مقطعی روی آج ایجاد می‌کند.

لکه‌ای شدن و ایجاد نقطه‌های صاف روی آج: ترمز‌های شدید و ناگهانی بدون ABS، قفل‌کردن موقت لنت یا توقف بسیار طولانی خودرو در یک نقطه ثابت، تکه‌ای از لاستیک را بدون آج باقی می‌گذارد.

سایش نامنظم همراه با لرزش اتاق یا فرمان: این وضعیت زنگ خطری برای عدم بالانس چرخ‌ها، تاب داشتن رینگ یا تایر، لقی بلبرینگ چرخ یا تاب برداشتن دیسک ترمز است که پیش از تخریب تایر باید رفع شود.

سایش مورب و تخم‌مرغی: حاصل همزمانی چند ایراد نظیر عدم بالانس، تنظیم نبودن زوایای چرخ و تاب داشتن رینگ است که الگوی ساییدگی کج روی تایر خلق می‌کند.

راز سوم: ترفند جابه‌جایی ضربدری برای افزایش عمر لاستیک

در بیشتر خودرو‌های سواری که دیفرانسیل‌جلو هستند، چرخ‌های جلو هم‌زمان سنگینی موتور، انتقال قدرت و هدایت فرمان را به دوش می‌کشند و به‌مراتب سریع‌تر از چرخ‌های عقب فرسوده می‌شوند. یک راهکار رایگان و مؤثر برای توزیع متوازن این فرسایش، جابه‌جایی چرخ‌ها در هر ۱۰ تا ۱۵ هزار کیلومتر است؛ کافی است تایر‌های جلو مستقیماً به عقب بروند و تایر‌های عقب به‌صورت ضربدری (چپ به راست و راست به چپ) روی محور جلو نصب شوند تا هر چهار حلقه به طور همگن کار کنند.

راز چهارم: جدال بر سر لاستیک پهن؛ زیبایی یا کارایی؟

انتخاب تایر پهن یکی از چالش‌های همیشگی هنگام تعویض لاستیک است. واقعیت این است که پهنای بیشتر سطح تماس بزرگ‌تری با آسفالت می‌سازد؛ این سطح تماس گسترده‌تر در جاده‌های خشک دو مزیت عملی به همراه دارد:

قدرت ترمزگیری چابک‌تر به دلیل اصطکاک بالاتر و پایداری ملموس‌تر خودرو در پیچ‌ها و مانور‌های سرعتی. به همین علت رانندگان علاقه‌مند به فرمان‌پذیری اسپرت از این تایر‌ها استقبال می‌کنند.

در مقابل، لاستیک پهن چالش‌های خاص خود را در روز‌های بارانی دارد؛ تایر عریض باید حجم زیادی از آب باران را از شیار‌های خود تخلیه کند و اگر در هدایت این آب موفق نشود، لایه‌ای از آب میان لاستیک و آسفالت گیر افتاده و خودرو شناور می‌شود (پدیده هیدروپلنینگ). علاوه بر این، فرمان‌پذیری سنگین‌تر درجا، استهلاک بیشتر اتصالات جلوبندی و افزایش نسبی مصرف سوخت از تبعات لاستیک‌های فراتر از سایز است. اگر قصد پهن کردن تایر را دارید، حداکثر یک سایز بالاتر از استاندارد کارخانه انتخاب کنید و توجه داشته باشید که کیفیت ساخت و برند معتبر تایر، بسیار اثرگذارتر از صرفاً عریض بودن آن در عملکرد ترمزگیری است.

در نهایت، با توجه به مسیر‌های تردد روزمره و اولویت‌هایتان در رانندگی، انتخاب اندازه و مشخصات تایر با خود شماست؛ آگاهی از این جزییات فنی به شما کمک می‌کند سرمایه‌گذاری امن و پایداری برای خودروی خانواده‌تان رقم بزنید.

منبع: فارس