باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا در واکنش به حمله اوکراین به یک کشتی روسی در نزدیکی سواحل لیبی تأکید کرد که جنگ نباید به دریای مدیترانه کشیده شود.

ملونی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: «باید با دوستان اوکراینی خود صریح باشیم؛ همان‌طور که در روز‌های اخیر نیز چنین بوده‌ایم. به نظر من، باید تمام تلاش خود را برای کمک به اوکراین در دفاع از خود به کار بگیریم، اما هم‌زمان باید از امنیت مرز‌ها و شهروندان خود نیز محافظت کنیم».

پیش‌تر، آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین از حمله این کشور به کشتی باری روسیه در آب‌های لیبی دفاع کرده و مدعی شده بود این کشتی حامل تجهیزات نظامی بوده و حمله به آن اقدامی مشروع در چارچوب دفاع از خود محسوب می‌شود.

منبع: بریکینگ نیوز