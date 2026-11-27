باشگاه خبرنگاران جوان - صبح شده در حالی که صبحانه می‌خورید و فرزندتان هم ظاهرا حواسش به خوردن چای شیرین است، زیرلب می‌گویید: «با این قیمت دلار و گرونی خونه، مگه دیگه می‌شه زندگی کرد؟»

گوش‌های فرزند شما تیز است و ذهنش مثل اسفنج، همه چیز را می‌بلعد. ما بزرگ‌تر‌ها گاهی فکر می‌کنیم درد دل‌های روزمره‌مان فقط میان خودمان می‌ماند، بی‌خبر از اینکه همین جمله‌های تکراری، تصویر آینده را در چشم بچه‌ها می‌سازد. بچه‌ها برای قد کشیدن فقط به غذا و لباس نیاز ندارند؛ آنها بیش از هر چیز به امنیت روانی و امید به فردا محتاج‌اند.

صدای بلند جمله‌های تکراری ما

در خیلی از خانه‌ها و جمع‌های خانوادگی، این جمله‌ها حکم سلام‌علیک پیدا کرده‌اند: «این قسط‌ها کمرمون رو شکست»، «با این گرونی خونه که عمراً بتونیم مستقل بشیم»، «دلار باز رفت بالا و همه‌چیز ریخت به هم»، «این هوا دیگه جای نفس کشیدن نیست، همه‌ش آلودگیه» یا «هر روز یه خبر قتل و اتفاق تلخ می‌شنویم، چه آینده‌ای در انتظار این بچه‌هاست؟».

این حرف‌ها اغلب از سر خستگی، فشار زندگی یا حتی شوخی و درد دل با دیگران گفته می‌شوند؛ اما کودک زبان تحلیل‌های بزرگ‌تر‌ها را بلد نیست. او «گرانی خانه» یا «دلار» را مثل ما در قالب نمودار و تیتر خبر نمی‌فهمد.

در ذهن کوچک او، این جمله‌ها به ترس مستقیم از بقا و آینده تبدیل می‌شوند. وقتی مدام از بن‌بست حرف می‌زنیم، ناخواسته به او القا می‌کنیم که دنیا جای امنی نیست و هر چقدر هم تلاش کند، فایده‌ای ندارد. نتیجه؟ کودکی که بی‌انگیزه می‌شود، زود جا می‌زند یا از همان کودکی، بار سنگین نگرانی‌های بزرگ‌سالان را روی دوش می‌کشد.

چه نگوییم تا آینده را خراب نکنیم؟

قرار نیست جلوی بچه‌ها نقش بازی کنیم یا خودمان را بزنیم به بی‌خیالی. اما بین «واقع‌بین بودن» و «ناامید کردن» فاصله زیادی است:

جمله‌های مطلق و ناامیدکننده: عباراتی مثل «هیچ‌چیز درست نمی‌شه» یا «اینجا دیگه جای زندگی نیست»، حس امنیت را از کودک می‌گیرد و باعث می‌شود در دلش بپرسد: «یعنی من اینجا نمی‌تونم زندگی کنم؟».

فاجعه‌سازی پای اخبار و گوشی: تعریف کردن جزئیات تلخ، مثل خبر‌های قتل یا حوادث دلخراش با لحن وحشت‌زده، ترس مبهمی در دل کودک می‌کارد که نمی‌تواند آن را مدیریت کند.

تلقین ناتوانی: وقتی مدام از نرسیدن و نتوانستن بگوییم، کودک باور می‌کند که هیچ کنترلی روی زندگی‌اش ندارد و دست‌بسته است.

چه بگوییم تا بذر امید بکاریم؟

امید دادن به معنی دروغ گفتن و انکار سختی‌ها نیست. به قول خیلی‌ها، قرار نیست سختی‌ها را نادیده بگیریم؛ اما یادمان نرود بچه‌ها به بزرگ‌تر‌هایی نیاز دارند که با وجود دیدن سختی‌ها، هنوز از فردای بهتر حرف بزنند:

واقعیت را بپذیریم، اما راه‌حل هم بدهیم: به جای «با این قسط‌ها دیگه زندگی نمی‌شه کرد»، بگوییم: «الان شرایط مالی‌مون کمی سخته و قسط داریم، ولی داریم با هم حساب‌وکتاب می‌کنیم تا اوضاع رو مرتب کنیم».

محدودیت را توضیح بدهیم، نه ناامیدی را: درباره گرانی خانه یا آلودگی هوا، به جای «اینجا جای زندگی نیست»، بگوییم: «الان هوا آلوده‌ست، امروز تو خونه بازی کنیم و آخر هفته بریم جای بازتر» یا «درسته شرایط سخت شده، اما ما با هم راهش رو پیدا می‌کنیم».

باور به توانایی را زنده نگه داریم: وقتی کودک در کاری گیر می‌کند، به او یادآوری کنیم که به تلاش و توانایی‌اش ایمان داریم.

سه ستونی که کودک را سرپا نگه می‌دارد

بچه‌ها برای رشد سالم به امنیت، امید و باور به توانایی خودشان نیاز دارند.

وقتی در خانه به جای غر زدن‌های بی‌پایان، از تلاش و روز‌های بهتر حرف بزنیم، حتی در شلوغ‌ترین و سخت‌ترین روز‌ها هم یک تکیه‌گاه محکم برایشان ساخته‌ایم. گاهی تغییر یک جمله در سر میز صبحانه، حالِ فردای یک کودک را عوض می‌کند.

منبع: فارس