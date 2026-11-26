باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال چادرملو اردکان در نخستین دیدار هفته چهاردهم لیگ برتر، امروز (پنج‌شنبه، ۵ آذر) میزبان مس شهر بابک بود که در نهایت این دیدار با نتیجه ۲ بر ۲ به پایان رسید.

گل‌های چادرملو را رنی بوبوی در دقیقه ۴۰ و عقیل عنافچه در دقیقه ۴+۴۵ به ثمر رساندند. همایون افتخاری در دقیقه ۵۲ و عارف قزل در دقیقه ۸۵، گل‌های مس شهر بابک را وارد دروازه حریف کردند. عقیل عنافچه در دقیقه ۵۵ از چادرملو با دریافت کارت قرمز مستقیم از زمین بازی اخراج شد.

یحیی گل‌محمدی، سرمربی تیم ملی امید با حضور در ورزشگاه، این بازی را از نزدیک تماشا کرد. با این نتیجه چادرملو موقتا با ۱۹ امتیاز در رده ششم است و مس شهر بابک هم در قعر جدول ۶ امتیازی شد.