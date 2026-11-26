باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی دهقان در جلسه مجمع عمومی شرکت فرودگاه‌ها افزود: به علت شرایط کشور سال گذشته روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشتیم، اما در این شرایط سخت هم همکاران ما با تلاش مضاعف پاسخگوی نیازهای صنعت حمل ونقل هوایی کشور بودند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران یادآورشد: جا دارد از زحمات و خدمات بدون وقفه تک تک همکاران خود در ستاد و فرودگاه‌های کشور قدردانی کنم.

دهقان با بیان اینکه ایجاد زیرساخت‌های فرودگاهی و ارائه سرویس‌های ناوبری ایمن دو ماموریت بزرگ شرکت فرودگاه‌ها محسوب می شوند، گفت: ویژگی‌های این وظایف نشان می‌دهد که قانونگذار وظیفه بس مهم و حساسی را بر عهده شرکت فرودگاه‌ها گذاشته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: امسال با حمایت مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، اعضای شورای حقوق و دستمزد، سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس جمهور قانون خاص در شرکت فرودگاه‌ها اجرایی شد و این نقطه عطفی برای جهش و تحقق اهداف و چشم اندازشرکت فرودگاه‌ها در سال ۱۴۱۴ است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اظهارداشت: حرکت در مسیر یک برنامه هدفمند مشخص، توانمندسازی کارکنان و مدیران، ارتقای رضایتمندی مسافران و ذینفعان، ارتقای ایمنی پروازها و عملکرد شفاف در بخش‌های مختلف شرکت فرودگاه‌ها از دیگر اهداف شرکت تعیین شده است.

رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی در مجمع عمومی شرکت فرودگاه‌ها گفت: با وجود اینکه سالی خاص را در کشور پشت سرگذاشتیم، ولی در این شرایط برگزاری مجمع عمومی شرکت فرودگاه‌ها جای تقدیر و تشکر دارد.

" بهاره بزرگمهر" بیان کرد: خوشبختانه امسال در مجمع عمومی شرکت فرودگاه‌ها، با رعایت صداقت و کار کارشناسی گزارش کاملی از آخرین وضعیت شرکت فرودگاه‌ها ارایه شد و قرار است ماحصل و جمع بندی گزارش این جلسه به نظر مقام عالی وزارت راه و شهرسازی ارائه شود.

شایان ذکر است، مجمع عمومی سالیانه شرکت فرودگاه‌ها با حضور حسابرس و بازرس قانونی و نمایندگان اعضای مجمع از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه و اعضای هیات مدیره، معاونین و مدیران شرکت فرودگاه‌ها برگزار شد.