باشگاه خبرنگاران جوان - اگرچه ایران هنوز جزو کشور‌های دارای بالاترین میزان چاقی نیست، آمار اضافه‌وزن و چاقی رو به افزایش است و در بعضی شهر‌ها به ۶۰درصد می‌رسد. در این میان، وضعیت کودکان نگران‌کننده است.

آمار دقیقی از چاقی کودکان نداریم

علی ربانی، فوق‌تخصص غدد درون‌ریز و متابولیسم کودکان و رئیس انجمن پزشکان کودکان ایران می‌گوید: «در ایران با اینکه آمار روشن و دقیقی نداریم، اطلاعات حاصل از تجربه پزشکان در مطب‌ها و بیمارستان‌ها و بررسی‌های محدود محلی از افزایش چاقی حکایت دارد. متأسفانه آمار جامعی نداریم که میزان دقیق شیوع چاقی در کشور را مشخص کند.»

دیابت نوع ۲ به کودکان رسید

ربانی، چاقی را یک بیماری مزمن و زمینه‌ساز بیماری‌های دیگر می‌داند و می‌گوید: «در حال حاضر آمار ابتلا به دیابت نوع ۲ در کودکان به‌دلیل افزایش چاقی رو به افزایش است، بنابراین چاقی هشداری برای نظام بهداشتی هر کشور است و باید جدی گرفته شود. اگر کودکی از ۲ سالگی به بعد چاق باشد احتمال تداوم چاقی در بزرگسالی بیشتر است، مخصوصا اگر دوران بلوغ را با چاقی پشت سر بگذارد.»

«وقتی کودک چاق می‌شود سلول‌های چربی بدن افزایش پیدا می‌کند و این تعداد سلول با رژیم غذایی و کاهش وزن از بین نمی‌رود، فقط اندازه آنها کوچک‌تر می‌شود. به همین دلیل است که بعضی افراد بعد از کاهش وزن دوباره چاق می‌شوند.»

والدین از چاقی کودک خوشحال نشوند

رئیس انجمن پزشکان کودکان ایران، فرهنگسازی برای کنترل چاقی کودکان را ضروری می‌داند و تأکید می‌کند: «خیلی از والدین از سر ناآگاهی از چاقی فرزندانشان خوشحال می‌شوند یا صبحانه کودک و میان‌وعده‌های سالم او را جدی نمی‌گیرند.»

نکته

والدین باید آموزش ببینند که چاقی و اضافه‌وزن در کودکانی که صبحانه نمی‌خورند، بیشتر از کودکانی است که به‌طور منظم صبحانه مناسب می‌خورند.

پیش‌از پاندمی کرونا شیوع چاقی کودکان در ایران کمتر از ۱۴درصد بود، اما تعطیلی مدارس به دلایلی مانند کرونا، آلودگی هوا، جنگ و تغییر سبک زندگی به افزایش این آمار دامن‌زد.

منبع: روزنامه همشهری