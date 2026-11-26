باشگاه خبرنگاران جوان - پیام سردار قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت هفته بسیج به شرح زیر است:

«رحمت و رضوان الهی هدیه ملت ایران و مسلمانان جهان به روح بلند و تابناک امام راحل عظیم‌الشأن (قدس سره) که با پیروزی انقلاب اسلامی ارزش‌های فراموش‌شده اسلامی را احیا نمود.

فرمان تأسیس ارتش ۲۰ میلیونی بسیج در ابتدای پیروزی انقلاب توسط ایشان در جهان اسلام در آخرین سال عمر پربرکت خود که فرمودند: راستی اگر بسیج جهانی مسلمین تشکیل شده بود آیا کسی جرات این همه جسارت به فرزندان معنوی رسول‌الله را داشت؟

این آرزوی راهبردی امام راحل رحمت‌الله علیه را امام شهیدمان (قدس سره شریف) با پشتیبانی از هسته‌های مقاومت در منطقه و تبدیل آنها به جبهه مقاومت تحقق بخشیدند و امروز شاهد این هستیم که امام رشید ما حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه تعالی) با تأکید در وحدت ساحات این مسیر پرافتخار را برای رسیدن به پیروزی‌های بزرگ در جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام ترسیم نمودند که ان‌شاءالله این حرکت با عظمت و افتخارآفرین در همه جغرافیای جهان اسلام تا رسیدن به حکومت جهانی حضرت مهدی (عجل‌الله تعالی فرجه شریف) استمرار خواهد یافت.

سلام ما و همه آزادگان جهان تقدیم به محضر همه بسیجیان میهن اسلامی، خصوصاً بر برپاکنندگان احیا در میدان‌های مختلف در سراسر کشور و همچنین بسیجیان جهان اسلام و رزمندگان جبهه‌های پرافتخار مقاومت از فلسطین و غزه مقاوم تا لبنان سرافراز و یمن قهرمان و عراق سربلند تا سایر مناطق قهرمانان بدون مرز و بدون نام.»