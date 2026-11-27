باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران نسبت به مداخلات افراد فاقد صلاحیت در حوزه درمان و انتشار توصیه‌های غیرعلمی در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد و گفت: برخی روش‌های تبلیغ‌شده در فضای مجازی می‌تواند به شکستگی استخوان و حتی آسیب نخاعی منجر شود.

به‌گفته ایرج عبداللهی، رشته فیزیوتراپی طی سال‌های اخیر بالنده شده، اما در عین حال با چالش‌هایی مواجه است که یکی از این چالش‌ها، مداخلات در رشته فیزیوتراپی است و گسترش فعالیت‌های غیرتخصصی در فضای مجازی و ارائه توصیه‌های درمانی غیرعلمی، سلامت مردم را با خطر جدی مواجه کرده است.

او با بیان اینکه فیزیوتراپی یکی از رشته‌های جذاب و پرطرفدار علوم پزشکی است که در سال‌های اخیر توسعه قابل توجهی داشته است، عنوان کرد: همین موضوع موجب شده گروه‌های مختلفی به این حوزه ورود کنند و شاهد مداخلات غیرتخصصی در فعالیت‌های حرفه‌ای فیزیوتراپی هستیم. بخشی از این مداخلات از سوی افرادی در گروه‌های پزشکی صورت می‌گیرد که خارج از آموزش‌های بالینی و تخصصی خود وارد حوزه‌هایی مانند الکتروتراپی و سوزن خشک می‌شوند؛ درحالی‌که این موارد از مباحث تخصصی رشته فیزیوتراپی محسوب می‌شود.

به‌گفته این متخصص، نگرانی جدی‌تر، اما ورود افرادی است که اساسا در گروه‌های پزشکی قرار ندارند و بدون برخورداری از آموزش و صلاحیت لازم، در حوزه‌هایی مانند ماساژ، تربیت بدنی و درمان‌های مرتبط با فیزیوتراپی فعالیت می‌کنند. بر این اساس شاهدیم برخی افراد فاقد صلاحیت با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه اینستاگرام، اقدام به جذب دنبال‌کننده و ارائه توصیه‌های درمانی می‌کنند. این افراد بدون داشتن دانش و تخصص کافی، اطلاعات نادرست و غیرعلمی در اختیار مردم قرار می‌دهند و گاهی با هدف تبلیغات و جذب مخاطب، روش‌هایی را معرفی می‌کنند که می‌تواند آسیب‌های جدی به سلامت افراد وارد کند.

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران به مواردی از آسیب‌های این مداخلات هم اشاره کرد: در مواردی شاهد بروز آسیب‌های استخوانی، شکستگی و حتی صدمات نخاعی در نتیجه انجام مداخلات غیراصولی بوده‌ایم. زمان آن رسیده که برخورد جدی و مناسبی با این فعالیت‌ها صورت بگیرد. نهاد‌های قانونی و دستگاه‌های نظارتی باید با افرادی که بدون صلاحیت تخصصی وارد حوزه درمان می‌شوند، برخورد کنند.

منبع: روزنامه همشهری