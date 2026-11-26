باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، با اشاره به فراز و فرودهای همکاری دستگاه‌های اجرایی در زمینه ارائه اطلاعات مورد نیاز سرشماری اظهار کرد: در ابتدای شروع کار، تبیین ضرورت اجرای این سرشماری و توضیح اینکه چرا باید فرایند سرشماری تغییر کند، زمان‌بر بود؛ اما پس از روشن شدن ابعاد موضوع و ضرورت این تغییر، فرایند تعامل و انتقال اطلاعات نیز به تدریج پیش رفت.

وی افزود: امروز که در این مرحله قرار داریم، نتیجه تعامل مرکز آمار با بخش عمده دستگاه‌های اجرایی رضایت‌بخش است و بسیاری از مشکلات اولیه در زمینه همکاری و تبادل داده‌ها برطرف شده است. البته ممکن است با یکی دو دستگاه همچنان نیاز به گفت‌وگو و تعامل بیشتر داشته باشیم، چراکه جنس داده‌های برخی دستگاه‌ها متفاوت است و در بعضی موارد نیز لازم است اطلاعات آنها به‌روزرسانی شود.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به نقش سازمان برنامه و بودجه در اجرای سرشماری امسال تصریح کرد: سرشماری ۱۴۰۵، بنا بر فرمان رئیس‌جمهور، به صورت مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار ایران انجام می‌شود. اگرچه مرکز آمار در دوره‌های گذشته نیز زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه بوده و همکاری میان این دو مجموعه وجود داشته است، اما در این دوره سازمان برنامه نقش جدی‌تر و پررنگ‌تری در پیشبرد سرشماری ایفا کرده که جای قدردانی دارد.

گودرزی ادامه داد: بر اساس تقویم اجرایی که با همکاری سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار و دستگاه‌های اجرایی تدوین شده، اقدامات در حال پیشرفت است و به نظر می‌رسد حرکتی که در این دوره آغاز شده، در نوع خود برای کشور گام نخست ارزشمند و قابل تقدیری باشد. از همه همکاران و مجموعه دستگاه‌هایی که در این مسیر به مرکز آمار کمک کردند، تشکر می‌کنم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین دستاورد سرشماری ۱۴۰۵ و ارزیابی کیفیت اجرای آن گفت: اگر بخواهم تا این مرحله به کیفیت کار نمره بدهم، ارزیابی من مثبت است. البته به دلیل روحیه‌ای که دارم و با توجه به اینکه تدریس می‌کنم، معمولاً در ارزیابی‌ها به دنبال نقاط ضعف نیز هستم و به راحتی نمره کامل نمی‌دهم، اما عملکرد سرشماری تا این مرحله، با توجه به شرایط و مشکلات موجود، قابل قبول و دارای نمره خوبی است.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به همکاری مجموعه دولت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، ثبت احوال، سازمان املاک و اسکان و مجموعه پست در اجرای این طرح گفت: وقتی میزان مشارکت دستگاه‌ها و همکاری مجموعه دولت با مرکز آمار را در شرایط فعلی بررسی می‌کنم، عملکرد خوبی مشاهده می‌شود.

گودرزی همچنین با اشاره به اجرای مرحله نمونه‌ای سرشماری و فعالیت مأموران آمارگیر در شرایط دشوار گفت: تصاویر و گزارش‌های مربوط به فعالیت مأموران آمارگیر نشان می‌دهد که در شرایط سخت نیز این افراد برای جمع‌آوری اطلاعات به مناطق مختلف مراجعه می‌کنند. این موضوع بیانگر آن است که مجموعه همکاران مرکز آمار توانسته‌اند شور و انگیزه اجرای سرشماری را زنده نگه دارند و از این بابت نیز ارزیابی مثبتی دارم.

وی در پایان تأکید کرد: با وجود ارزیابی مثبت از روند اجرای سرشماری تا این مرحله، همچنان باید منتظر پایان فرایند باشیم تا بتوانیم قضاوت دقیق‌تر و جامع‌تری درباره عملکرد و دستاوردهای سرشماری ۱۴۰۵ داشته باشیم.