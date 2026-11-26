باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف نظامی تحت امر عربستان از حمله انصارالله یمن به پالایشگاه جازان خبر داد. سخنگوی این ائتلاف اعلام کرد که هدف قرار دادن غیرنظامیان و تاسیسات غیرنظامی با پاسخ نظامی قاطع مواجه خواهد شد.

در همین راستا؛ در ۸ سپتامبر گزارش‌هایی از حملات موشکی و پهپادی به این پالایشگاه و آتش‌سوزی در مخازن نفتی منتشر شد. برخی منابع از توقف فعالیت پالایشگاه خبر داده بودند.

پالایشگاه جازان متعلق به شرکت آرامکو است و ظرفیت پالایش روزانه حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام را دارد.

نیرو‌های یمنی پیش از این به عربستان هشدار داده بودند که هر تشدید تنشی را با تشدید تنش بیشتر و حمله به مراکز غیرنظامی را با حمله به مراکز غیرنظامی پاسخ خواهند داد. شایان ذکر است که عربستان به تازگی به بندر غیرنظامی الحدیده یمن حمله کرده بود.

منبع: الجزیره